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何蓓蓓拍《鬥陣》被王彩樺餵胖　放話今年目標「找回馬甲線」！

記者李欣容／台北報導

何蓓蓓在新戲《鬥陣來鬧熱》中飾演劉淑慧，首次和許富凱合作，她都透過玩抖音來拉近彼此關係，先前在《金家好媳婦》中跟韓瑜、高宇蓁等女神級演員合作，讓她自嘲是劇組的劣質品，歷經長時間減肥，現在卻又被同劇王彩樺餵胖，最近重回減重之路：「今年目標是馬甲線！」

▲▼ 何蓓蓓 。（圖／翻攝自Facebook／何蓓蓓）

▲何蓓蓓、許富凱和王彩樺劇中有許多有趣的互動。（圖／翻攝自Facebook／何蓓蓓）

何蓓蓓和許富凱在劇中是員工與民宿老闆的關係，王彩樺則飾演許富凱的媽媽，和許富凱第一次合作，何蓓蓓都會主動找他對戲，還會找他玩抖音，笑說許富凱配合度超高。

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▲▼華視戲劇《鬥陣來鬧熱》首播記者會方駿、王彩樺、許富凱、何蓓蓓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲何蓓蓓、許富凱常在一起對戲，很快就熟了。（圖／記者屠惠剛攝）

劇中她有橋段要扮成如花和檳榔西施嚇跑相親對象，除了要記台詞外還要一邊唱high歌，浮誇的跳舞，且不能笑場，讓她印象深刻，至於跟王彩樺對戲會不會時常被逗樂笑場？何蓓蓓說，「跟彩樺姐拍戲不止歡樂，連感情戲也很入心，都會自然入戲哭不停。」

▲▼ 何蓓蓓 。（圖／翻攝自Facebook／何蓓蓓）

▲何蓓蓓要重新找回馬甲線 。（圖／翻攝自Facebook／何蓓蓓）

之前成功瘦身的她，也因為在拍戲時被餵胖，每天開工都有人請客，大嘆：「減重是不歸路，維持才是最辛苦的，最近要開始再努力減一下，今年目標是持之以恆的馬甲線，在《鬥陣》被大家餵胖的部分，要努力減下來！」

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何蓓蓓, 金家好媳婦, 鬥陣來鬧熱, 王彩樺, 許富凱

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