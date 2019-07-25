鄭怡憶加拿大生活15年點滴　「不讓孩子看到疲憊」唱到爆淚

▲鄭怡在錄音室爆淚 。（圖／阿爾發音樂）



記者盧薇淩／台北報導

以一首《月琴》崛起歌壇，今年邁入出道40週年的鄭怡，閃電加盟阿爾發音樂，將於8月1日推出數位單曲《記得》，提到當初一拿到這首歌demo，她就被詞曲打到、心頭為之一震，他一則以喜、一則以憂，喜的是身為歌手有緣拿到一首優秀的歌曲，但憂則讓她直接跟經紀人報告：「糟了，我怕會哭到進不了錄音室。」

台大學霸出身的鄭怡，本身要求很高，再三告訴自己不能「輸」。錄音前一週就調整作息並規律運動，做好萬全準備只為紓緩心情，配唱當天，製作人李正帆非常貼心讓她暖嗓一整晚，但當鄭怡一開錄就哽咽，唱到歌詞「你以為沒人會知道，你怕放不下，可是親愛的我和你一樣，一樣會害怕」，突然淚流滿面，數度幾乎唱不下去，讓嚴陣以待的團隊還是嚇壞了。

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鄭怡一想到離鄉背井15年的點滴，千頭萬緒哭到梨花帶雨，鄭怡事後說：「看著歌詞，就讓我想到初到加拿大時，人生地不熟，為了小孩的教育問題，多次和學校協商的無力感，又不能讓孩子們看到我們做為父母疲憊的身影，轉過身去又要微笑地面對所有的人事物。」她更感性說：「從一回到台灣，再到重新站上錄音室準備錄歌的這段時間裡，我有許多的人要感謝，除了家人之外，還有一起陪我經過風風雨雨的親朋好友們，如果沒有他們的陪伴，我想就沒有現在的我！」

▲鄭怡離鄉背景15年，唱到歌曲回想這段時間點滴。（圖／阿爾發音樂）



愛唱歌的鄭怡「記得」唱歌的那份熱情，「記得」做廣播的日子，「記得」賣麵包罵小孩的分貝，此刻也「記得」自己想要的生活，「記得」守候已久的歌迷，她說：「以前會考慮家人、顧慮一切，現在孩子長大也學成了，不需要再讓我顧慮，是勇敢追求自己的時候了，唱歌就是讓我最開心的事！」不過她也擔心歌曲會不會鼻音太重？但公司卻覺得真實又有感情，決定將淡淡鼻酸味「原音重現」，讓大家聽到鄭怡最有感情的歌聲。