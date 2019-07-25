ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭怡憶加拿大生活15年點滴　「不讓孩子看到疲憊」唱到爆淚

▲▼鄭怡在錄音室爆淚 。（圖／阿爾發音樂）

▲鄭怡在錄音室爆淚 。（圖／阿爾發音樂）

記者盧薇淩／台北報導

以一首《月琴》崛起歌壇，今年邁入出道40週年的鄭怡，閃電加盟阿爾發音樂，將於8月1日推出數位單曲《記得》，提到當初一拿到這首歌demo，她就被詞曲打到、心頭為之一震，他一則以喜、一則以憂，喜的是身為歌手有緣拿到一首優秀的歌曲，但憂則讓她直接跟經紀人報告：「糟了，我怕會哭到進不了錄音室。」

台大學霸出身的鄭怡，本身要求很高，再三告訴自己不能「輸」。錄音前一週就調整作息並規律運動，做好萬全準備只為紓緩心情，配唱當天，製作人李正帆非常貼心讓她暖嗓一整晚，但當鄭怡一開錄就哽咽，唱到歌詞「你以為沒人會知道，你怕放不下，可是親愛的我和你一樣，一樣會害怕」，突然淚流滿面，數度幾乎唱不下去，讓嚴陣以待的團隊還是嚇壞了。

請繼續往下閱讀...

鄭怡一想到離鄉背井15年的點滴，千頭萬緒哭到梨花帶雨，鄭怡事後說：「看著歌詞，就讓我想到初到加拿大時，人生地不熟，為了小孩的教育問題，多次和學校協商的無力感，又不能讓孩子們看到我們做為父母疲憊的身影，轉過身去又要微笑地面對所有的人事物。」她更感性說：「從一回到台灣，再到重新站上錄音室準備錄歌的這段時間裡，我有許多的人要感謝，除了家人之外，還有一起陪我經過風風雨雨的親朋好友們，如果沒有他們的陪伴，我想就沒有現在的我！」

▲▼鄭怡在錄音室爆淚 。（圖／阿爾發音樂）

▲鄭怡離鄉背景15年，唱到歌曲回想這段時間點滴。（圖／阿爾發音樂）

愛唱歌的鄭怡「記得」唱歌的那份熱情，「記得」做廣播的日子，「記得」賣麵包罵小孩的分貝，此刻也「記得」自己想要的生活，「記得」守候已久的歌迷，她說：「以前會考慮家人、顧慮一切，現在孩子長大也學成了，不需要再讓我顧慮，是勇敢追求自己的時候了，唱歌就是讓我最開心的事！」不過她也擔心歌曲會不會鼻音太重？但公司卻覺得真實又有感情，決定將淡淡鼻酸味「原音重現」，讓大家聽到鄭怡最有感情的歌聲。

推薦閱讀

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！

獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！

快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」

快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

佐佐木希性慾太強爆婚變！　老公渡部建忍4天鬆口回應了

佐佐木希性慾太強爆婚變！　老公渡部建忍4天鬆口回應了

廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！

快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

佐佐木希性慾太強爆婚變！　老公渡部建忍4天鬆口回應了

廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭怡

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳璽安長太帥！被女製片強拉上樓「潛規則」　還爆高層摸屁屁求包養
  2. 鞏俐、趙又廷角逐威尼斯影帝后！台灣破天荒5部VR入選
  3. 秀英男友鄭敬淏留長髮！　轉當歌手合作「靈魂伴侶」
  4. Gino「分身」陰廟探險　日本友人瞬間消失不見
  5. 韓男真的住進《寄生上流》地下！唐綺陽點4星座變上流：要自己努力
  6. 「聲帶泡胃液10年」2次開刀　利菁公開護嗓方法：變成林志玲
  7. 控訴媽媽每天「行程滿檔」　連俞涵傻眼：跟她吃飯要先預約
  8. 跟大體睡同床招惹「好兄弟」　Eason半夜鬼壓床動彈不得
  9. 白冰冰拍MV「給老娘撮一下」　空窗4年摟鮮肉：真的被他電到！
  10. 王瞳捲馬俊麟婚姻　《大時代》茵芙「大家都是一家人」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366