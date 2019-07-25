記者張筱涵／綜合報導

大陸綜藝《這就是街舞2》炸出了永流傳的經典舞台，由「吸血鬼」陳健嚴和「狼人」Gumball（孫吾空）以舞蹈詮釋和朱潔靜一段強烈深刻的愛情，讓羅志祥也讚嘆不已。而其實陳健嚴過去是《大學生了沒》的班底之一，首登場就帶來高難度動作的B-BOY表演引起熱烈話題。

▲陳健嚴在《這就是街舞2》有亮眼表現。（圖／翻攝自陳健嚴微博）

所屬於吳建豪戰隊在這次「跨舞種對決」中，本身跳B-BOY的陳健嚴和Gumball決定挑戰現代舞，這次和現代舞者朱潔靜一起合作，打造出狼人不停追逐著女孩，而女孩和吸血鬼有一段浪漫愛情的舞蹈故事。從一開場朱潔淨整個人反躺在Gumball身上，就展現超震撼視覺！

請繼續往下閱讀...

▲陳健嚴、Gumball和朱潔靜表演轟炸全場。（圖／ETtoday星光雲官方平台YouTube）

一開始大家都很難想像B-BOY要怎麼挑戰現代舞，練習過程中陳健嚴由於個性靦腆，有一段要咬朱潔淨脖子的動作一直卡住，不過在老師的教導中不斷進步。朱潔淨受訪的時候就大力稱讚：「他也許不是最快的、最能體現的，但是他永遠在一秒一秒地進步。」

而這段舞台果不其然也成了觀眾認為在《這就是街舞2》中，最精彩、最有記憶點且震撼的表演。其中進步神速的陳健嚴其實以前是《大學生了沒》班底，當時就已經對舞蹈有高度興趣且技巧高超，其中一招單用頭頂起全身的動作嚇壞全場，讓納豆看了都痛直呼「你跟你的頭有仇嗎」。

▲陳健嚴《大學生了沒》表演B-BOY舞蹈。（圖／翻攝自中天電視YouTube）

陳健嚴當時一身肌肉但是害羞靦腆的模樣廣受歡迎，現在又透過舞蹈節目再次創下經典，雖然他的比賽歷程似乎已結束，但仍心存感激：「這趟旅程終於告一段落了，一路上太多人幫助我了，等到撥（應為播）出後再來細算，這幾天先讓我想想。」事實上，他2014年還曾代表台灣參加譽有「街舞奧運」之稱的世界級比賽《DANCE@LIVE WORLD CUP》。

▲陳健嚴IG全文。（圖／翻攝自陳健嚴）

▼陳健嚴、Gumball、朱潔淨以暮光之城發想舞台《Natural》（約1：48：28開始）。（影片／ETtoday星光雲官方平台YouTube）

▼陳健嚴曾是《大學生了沒》班底，一出場就展現精湛舞技。（影片／取自中天電視YouTube，如遭刪除請見諒）