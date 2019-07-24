《聲林之王》呂學翰8月31日開唱！　嘉賓找來金曲獎得主

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》人氣選手19歲的呂學翰，正在就讀清大音樂系，他在3個月前接受經紀公司提出的挑戰，在7月寫出20自創曲，經過驗收果然成功，獲經紀團隊全力支持，呂學翰生日演唱會將於8月31日在台大體育館後台咖啡盛大開演，門票於今（24日）中午開賣，讓粉絲非常期待！

▲呂學翰 。（圖／經紀人提供）



呂學翰從《聲林》發跡，一路唱了許多讓觀眾印象深刻的歌曲，《魚仔》、《只能勇敢》、《我矮又怎樣》，以及和獅子導師蕭敬騰合唱《幻聽》飆出海豚音，加上憨厚形象深植人心，讓觀眾們十分喜愛，成為《聲林》之中高人氣、好人緣的代表，連PK戰大家都想要挑選他，不過個性單純善良的他則說：「或許我看起來很好打敗吧！哈哈！」



本場演唱會以呂學翰純真、樂觀的性格為主軸，訂出「天天開心」的主題，告訴大家開心也是過一天、不開心也是過一天，開心的生活比什麼都還要重要，整場演唱會除了正能量外，也將帶來感動的環節，此外，演唱會中的嘉賓也在秘密的邀約中，目前經紀人正在向金曲獎得主邀約當中，好消息不斷傳來。

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▲呂學翰 。（圖／經紀人提供）



《聲林》賽後，呂學翰陸續寫出多自創曲都登上街聲Streetvoice熱門榜單上，昨日選在演唱會開賣前一天上架全新自創曲《自由自在》，曲風清新、快樂，一推出就獲得歌迷好評，純粹的歌聲得到歌迷紛紛讚賞留言，更讓學翰有信心繼續唱下去、寫下去，更拍胸保證說自己在演藝這條路上會堅持下去，如當時受訪說的會用十年拼勁證明給不看好他的人看。