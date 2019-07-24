ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《聲林之王》呂學翰8月31日開唱！　嘉賓找來金曲獎得主

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》人氣選手19歲的呂學翰，正在就讀清大音樂系，他在3個月前接受經紀公司提出的挑戰，在7月寫出20自創曲，經過驗收果然成功，獲經紀團隊全力支持，呂學翰生日演唱會將於8月31日在台大體育館後台咖啡盛大開演，門票於今（24日）中午開賣，讓粉絲非常期待！

▲▼呂學翰 。（圖／經紀人提供）

▲呂學翰 。（圖／經紀人提供）

呂學翰從《聲林》發跡，一路唱了許多讓觀眾印象深刻的歌曲，《魚仔》、《只能勇敢》、《我矮又怎樣》，以及和獅子導師蕭敬騰合唱《幻聽》飆出海豚音，加上憨厚形象深植人心，讓觀眾們十分喜愛，成為《聲林》之中高人氣、好人緣的代表，連PK戰大家都想要挑選他，不過個性單純善良的他則說：「或許我看起來很好打敗吧！哈哈！」

本場演唱會以呂學翰純真、樂觀的性格為主軸，訂出「天天開心」的主題，告訴大家開心也是過一天、不開心也是過一天，開心的生活比什麼都還要重要，整場演唱會除了正能量外，也將帶來感動的環節，此外，演唱會中的嘉賓也在秘密的邀約中，目前經紀人正在向金曲獎得主邀約當中，好消息不斷傳來。

▲▼呂學翰 。（圖／經紀人提供）

請繼續往下閱讀...

▲呂學翰 。（圖／經紀人提供）

《聲林》賽後，呂學翰陸續寫出多自創曲都登上街聲Streetvoice熱門榜單上，昨日選在演唱會開賣前一天上架全新自創曲《自由自在》，曲風清新、快樂，一推出就獲得歌迷好評，純粹的歌聲得到歌迷紛紛讚賞留言，更讓學翰有信心繼續唱下去、寫下去，更拍胸保證說自己在演藝這條路上會堅持下去，如當時受訪說的會用十年拼勁證明給不看好他的人看。

推薦閱讀

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

爆出軌王瞳！馬俊麟公開致歉妻…認「婚姻出問題」：是我無知

爆出軌王瞳！馬俊麟公開致歉妻…認「婚姻出問題」：是我無知

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

小泡芙又長大了！　6歲生日趴「神還原灰姑娘」美翻

小泡芙又長大了！　6歲生日趴「神還原灰姑娘」美翻

獨家回應／吳佩慈懷第四胎　向好友賈永婕取經生女偏方

獨家回應／吳佩慈懷第四胎　向好友賈永婕取經生女偏方

「最容易分手星座組合」前3名！第3名超火爆　第1是他們「根本兩條平行線」

「最容易分手星座組合」前3名！第3名超火爆　第1是他們「根本兩條平行線」

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

蘇慧倫爆5年婚變！　老公「酒後說溜嘴」婚前婚後3原因心很累：撐不下去

蘇慧倫爆5年婚變！　老公「酒後說溜嘴」婚前婚後3原因心很累：撐不下去

蔡依林爆「購入3億豪宅」內景曝光！鄰居捕獲真人被2句話圈粉：超親民

蔡依林爆「購入3億豪宅」內景曝光！鄰居捕獲真人被2句話圈粉：超親民

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

爆出軌王瞳！馬俊麟公開致歉妻…認「婚姻出問題」：是我無知

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

小泡芙又長大了！　6歲生日趴「神還原灰姑娘」美翻

獨家回應／吳佩慈懷第四胎　向好友賈永婕取經生女偏方

「最容易分手星座組合」前3名！第3名超火爆　第1是他們「根本兩條平行線」

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《聲林之王》呂學翰8月31日開唱！　嘉賓找來金曲獎得主
  2. 「最容易劈腿3星座」　第一名雙子…專家預言：容易走心！
  3. 甩開言承旭緋聞！安心亞直接跟「月老」談戀愛：我拜祂就哭了
  4. 柯以柔鬆口離婚卡2年主因「郭宗坤不願放手」　他每2周見兒女：要小孩傳話
  5. 7歲女孩「撞臉蕾哈娜」相似度99％　本人也認證：嚇到我手機要掉了！
  6. 快訊／紀言愷女兒出生了！　經紀人曝生產過程
  7. 《玩很大》新陣容有「電影男神」　合體小鬼網嗨翻：這組合很可以
  8. 《女力》梁舒涵鏟肉6KG「瘦回4字頭」　美露鎖骨「E罩杯沒縮水」
  9. 娜塔莉波曼早在6個月前回歸《雷神索爾4》！會議上一個關鍵人物讓她點頭
  10. 和小11歲張彬彬「抱又親」　林依晨曝鮮肉當前：真的滿害羞

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366