YG爆又毀出道夢！　TREASURE 13傳因梁鉉錫涉性招待「7月出道告吹」

記者古靜兒／綜合報導

南韓選秀節目《YG寶石盒》打造出的YG準出道男團TREASURE 13被爆因前社長梁鉉錫（梁賢碩）涉嫌性招待，7月的出道計劃胎死腹中，引起一陣熱議。

▲YG新男團TREASURE 13被爆可能將因前社長梁鉉錫涉性招待一事，而沒辦法出道。（圖／翻攝自Instagram／treasure13_official）

TREASURE 13是由參與YG選秀節目《YG寶石盒》並成功突圍的練習生組成的新男團，成員包括朴志焄、Yoshi、金俊奎、夏允彬、Mashiho、尹在赫、Asahi、方藝譚、金道英、Haruto、朴正宇及蘇正煥。團體原本預計在2019年5月至7月左右出道，出道曲風格也曾被前社長在IG上「劇透」，原以為進入出道倒數階段，卻有韓媒在24日爆出因前社長涉嫌性招待，所有出道計劃相關事務被迫中斷。

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▲YG新男團TREASURE 13被爆可能將因前社長梁鉉錫涉性招待一事，而沒辦法出道。（圖／翻攝自Instagram／treasure13_official）

TREASURE 13的官方IG直至5月底前都有在持續經營，也有上傳成員們的出道概念照、個人資料照以及幕後花絮等短片，之後則杳無音訊。一直到7月23日官方IG上傳了一張成員的生日祝賀PO文，底下除了有粉絲留言祝賀外，也有不少人提問TREASURE 13出道一事。

▲YG新男團TREASURE 13被爆可能將因前社長梁鉉錫涉性招待一事，而沒辦法出道。（圖／翻攝自Instagram／treasure13_official）

其實這也不是第一次發生YG旗下藝人出道計劃告吹慘事，梁鉉錫尚未退下YG社長職位時，與JTBC電視台共同製作了選秀節目《MIXNINE》。即便當時已選出9位成員，預計在2018年4月出道，然而出道計劃最終還是因YG未能成功推進而被迫解散，令粉絲相當擔心TREASURE 13步上後塵，因前社長醜聞無法實現出道夢想。