宋慧喬被寫成「公主病」貼身翻譯看新聞傻眼！親口還原受訪真相

記者吳孟庭／綜合報導

宋慧喬與宋仲基爆出離婚消息將近1個月，她雖有在海外活動露面，但從沒開口吐露婚變心情，卻因受訪談到部分內容，新聞出來後卻寫她「想要一個人」、離婚恐怕是「命運」等內容，甚至被部分媒體指稱有「公主病」，讓貼身翻譯看不下去，決定受訪為她平反！

▲宋慧喬被寫有公主病。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

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韓媒《Newsen》訪問到宋慧喬在海外活動的翻譯J小姐，該女在宋慧喬擔任亞太經濟合作會（APEC）大使、出席珠寶品牌海外活動時，都是擔任貼身翻譯。她表示看到報導後傻眼，「是省略部分對話，選擇性的報導，有很大的誤會，我也是第一次遇到這種事情，非常慌張、憤怒到現在甚至覺得可怕。」

首先關於公主病的指控，J小姐還原宋慧喬珠寶展當時受訪的提問，是被問到「如果妳有機會配戴其中一個頭飾，妳認為會是什麼時候？（If you were allowed to wear one of the tiaras, when would that be?）」

因此宋慧喬針對這題回答，「如果可以，我想要在我的生日時配戴頭飾，在11月22日，因為配戴（珠寶）頭飾感覺就像個公主一樣。（If I were allowed, I would love to be able to wear a tiara on my birthday, on November 22. When I put on a tiara, I feel like a princess.）」然而卻被指稱她享受當公主，有「公主病」。

▲宋慧喬於摩納哥出席珠寶展晚宴，同席的還有「微風千金」廖曉喬。（圖／翻攝自廖曉喬IG）

另外一題問她：「妳怎麼決定拍攝的下一部作品？（How do you decide on what projects to work on?）」宋慧喬輕鬆回應，「命運不需要強求，就是會發生。（Fate comes without any big effort, it just happens.）」這樣的回答卻被指稱她離婚，也是命運使然。

最後有媒體報導宋慧喬「需要一個人的時間」，其實香港媒體曾寫出原文，是問她下半年的規劃，宋回，「今年會用私人的時間去休假，我需要給自己留些時間。除了參與類似這樣的活動外，會放輕鬆，不做其餘安排。明年將會開始新的計畫，但目前還沒有確定下來。」被認為她是要暫退演藝圈一段時間，讓J小姐指責報導是斷章取義。