宋慧喬被寫成「公主病」貼身翻譯看新聞傻眼！親口還原受訪真相

記者吳孟庭/綜合報導

宋慧喬與宋仲基爆出離婚消息將近1個月,她雖有在海外活動露面,但從沒開口吐露婚變心情,卻因受訪談到部分內容,新聞出來後卻寫她「想要一個人」、離婚恐怕是「命運」等內容,甚至被部分媒體指稱有「公主病」,讓貼身翻譯看不下去,決定受訪為她平反!

▲宋慧喬被寫有公主病。(圖/翻攝自宋慧喬IG)

請繼續往下閱讀...

韓媒《Newsen》訪問到宋慧喬在海外活動的翻譯J小姐,該女在宋慧喬擔任亞太經濟合作會(APEC)大使、出席珠寶品牌海外活動時,都是擔任貼身翻譯。她表示看到報導後傻眼,「是省略部分對話,選擇性的報導,有很大的誤會,我也是第一次遇到這種事情,非常慌張、憤怒到現在甚至覺得可怕。」

首先關於公主病的指控,J小姐還原宋慧喬珠寶展當時受訪的提問,是被問到「如果妳有機會配戴其中一個頭飾,妳認為會是什麼時候?(If you were allowed to wear one of the tiaras, when would that be?)」

因此宋慧喬針對這題回答,「如果可以,我想要在我的生日時配戴頭飾,在11月22日,因為配戴(珠寶)頭飾感覺就像個公主一樣。(If I were allowed, I would love to be able to wear a tiara on my birthday, on November 22. When I put on a tiara, I feel like a princess.)」然而卻被指稱她享受當公主,有「公主病」。

▲宋慧喬於摩納哥出席珠寶展晚宴,同席的還有「微風千金」廖曉喬。(圖/翻攝自廖曉喬IG)

另外一題問她:「妳怎麼決定拍攝的下一部作品?(How do you decide on what projects to work on?)」宋慧喬輕鬆回應,「命運不需要強求,就是會發生。(Fate comes without any big effort, it just happens.)」這樣的回答卻被指稱她離婚,也是命運使然。

最後有媒體報導宋慧喬「需要一個人的時間」,其實香港媒體曾寫出原文,是問她下半年的規劃,宋回,「今年會用私人的時間去休假,我需要給自己留些時間。除了參與類似這樣的活動外,會放輕鬆,不做其餘安排。明年將會開始新的計畫,但目前還沒有確定下來。」被認為她是要暫退演藝圈一段時間,讓J小姐指責報導是斷章取義。