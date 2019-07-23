《怪奇物語》女主角合體超人！　「女版福爾摩斯」倫敦開鏡…網暴動：期待這組合

記者鄭又菡／綜合報導

15歲英國演員米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），因飾演影集《怪奇物語》女主角「Eleven（11）」而聲名大噪，日前確定出演電影《艾諾拉福爾摩斯》，除了擔任女主角外，還身兼這部電影的製作人，相當有才華。

據外媒《Slanted》指出，由華納兄弟與傳奇影業聯合製作的電影《艾諾拉福爾摩斯》，宣布正式在倫敦開拍，該片將把美國作家斯普林格（Nancy Springer）《福爾摩斯小妹》的系列小說搬上大螢幕。因怪奇物語而爆紅的「小11」米莉芭比布朗不僅是該片的女主角，更將首次擔任起製作人的角色。

▲米莉芭比布朗及亨利卡維爾將合體飾演福爾摩斯兄妹。（圖／翻攝自亨利卡維爾IG）

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男主角夏洛克福爾摩斯則找來「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）所飾演，因演出《飢餓遊戲》人氣破表的英國男神山姆克萊弗林（Sam Claflin）將飾演他們的大哥邁克羅夫特，影后海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）飾演母親的角色。

亨利卡維爾日前也在個人IG分享這個消息，引起影迷熱烈期待：「這個組合讓我超級無敵期待」、「筋肉型偵探」、「超人變偵探，太令人期待了！」

▲山姆克萊弗林、海倫娜寶漢卡特將飾演福爾摩斯的大哥及母親。（圖／翻攝自山姆克萊弗林、海倫娜寶漢卡特IG）