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《追殺比爾3》等15年！導演昆汀塔倫提諾：我找鄔瑪舒曼談了

記者洪文／綜合報導

大導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）2003年、2004年推出《追殺比爾》（Kill Bill）1、2集，被封為「暴力美學」經典神片。時隔15年，只拍10部電影的他才剛傳出將以全新《星際爭霸戰》作為告別作，未料他近日再度鬆口續集《追殺比爾3》已經跟鄔瑪舒曼（Uma Thurman）談了。

《追殺比爾》。（圖／《追殺比爾》劇照）

▲《追殺比爾》被封為「暴力美學」經典神片。（圖／《追殺比爾》劇照，以下同）

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昆汀塔倫提諾近日宣傳《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time in Hollywood）時，在直播節目《Happy Sad Confused》透露：「說實話，我跟鄔瑪舒曼最近真的聊過了，我又有了一些想法，所以我們上禮拜才聊了這件事，如果我的電影中有任何一部將發展續集，那會是《追殺比爾3》。」

《追殺比爾》。（圖／取自網路）

隨後，昆汀塔倫提諾坦言，一直以來《追殺比爾》的新娘、比爾以及《惡棍特工》的艾杜連中尉、漢斯蘭達上校是他腦海中時常會想起的4個角色。對於籌備《追殺比爾3》的想法，他透露：「我很想知道『新娘』（鄔瑪舒曼飾演）10年之後、15年之後發生什麼事？她的女兒又發生什麼事？」

事實上，這不是昆汀塔倫提諾第1次提起《追殺比爾3》的計畫，他在2015年宣傳《八惡人》曾說，《追殺比爾3》絕對有可能，而且想讓「新娘」跟她的女兒可以和平相處。後來他又澄清並沒有承諾拍攝續集，只是對角色有很多想法還沒拍出來，未來真的拍了也不會意外，保留許多想像空間。

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追殺比爾, 昆汀塔倫提諾, 鄔瑪舒曼

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