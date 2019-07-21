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《星際爭霸戰》畢凱艦長回來！製片洩7件事：不是大家期待的方式

記者吳孟庭／綜合報導

「畢凱艦長」回來了！英國影星派崔克史都華（Patrick Stewart）在聖地牙哥動漫展（SDCC）親口宣布，睽違17年再度以影集《星際爭霸戰：畢凱（Star Trek: Picard）》的主角畢凱艦長回歸，但以下有7件事劇迷必須知道。

▲《星際爭霸戰》畢凱艦長回來！。（圖／達志影像）

▲派崔克史都華將以畢凱艦長回來了！（圖／達志影像）

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派崔克史都華以《X戰警》的「X教授」聞名，但更早之前是《星際爭霸戰》中的畢凱艦長大受歡迎！根據《娛樂周刊》訪問製片艾力克斯寇茲曼（Alex Kurtzman）與統籌麥可謝朋（Michael Chabon），確認第一件事，畢凱艦長從退休身分回來，也會重披戰袍回到外太空！但第二件事，「這並不代表他會回到星際艦隊！」寇茲曼說，「他會回去（太空），但不是大家期待的方式。」

第三件事，畢凱依舊在對抗邪惡，但今非昔比。寇茲曼解釋，「他已不隸屬星際艦隊，他肩上沒有這個重擔了，但擔任艦長相對比較容易成為一個好人，而且沒有一群敵人在追殺你的時候又是另外一回事，當你想要對抗不公不義卻只孤零零一人，要如何去做？」

▲《星際爭霸戰》畢凱艦長回來！。（圖／翻攝自Entertainment Weekly）

▲《星際爭霸戰》首波劇照釋出。（圖／翻攝自Entertainment Weekly）

再來，與其說《星際爭霸戰：畢凱》是前作的續集，謝朋說，「畢凱應看做是一個嶄新的影集」，而且還是一個新影集的第一季。而如同剛剛說的今非昔比，畢凱這個角色也經歷了時間的推移，老了、心態也變了，謝朋說，「即使他老了很多，但我們不會因此感到尷尬，反而是要呈現一個男人他人生中處境的變化。」

至於除了派崔克史都華回鍋演畢凱艦長，其他老班底是否有可能回來？兩位也不願說死，「當然我們不會硬湊，但（其他人回來）必須要有特別充分的理由。」而原本在《銀河飛龍》裡飾演中校強納森佛瑞克斯（Jonathan Frakes）的威廉瑞克（William Riker）則會以導演身分執導前兩集，但沒有說是否會出現在螢幕前。

►更多【SDCC聖地牙哥動漫展】相關新聞

最後一件事情，許多人可能疑惑現年79歲的派崔克史都華，隔了將近20年再演畢凱是否適合？但謝朋掛保證，「史都華的演技品質與日俱進，他已經是巨匠等級，他有能力讓你即使看他坐著或聽人說話，就會目不轉睛。而《星際爭霸戰：畢凱》預定明年上半年播出。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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星際爭霸戰, 派崔克史都華, Patrick Stewart, SDCC, 2019SDCC

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