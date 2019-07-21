如何報復小氣前任？女網友狂推「結算%%的錢」　潔哥白眼嗆爆！

記者李湘文／綜合報導

分手後還被前任要求歸還金錢、禮物怎麼辦？有網友在臉書社團發問，引來許多人建議「打炮也算他錢」、「1次XX跟他要錢」。然而，網紅潔哥（李秉潔）看了大呼傻眼，認為這根本是物化女生，「白眼要翻到屁眼了！」

▲潔哥對於發生性行為還要討錢的行為大翻白眼。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

潔哥直言，每次看到有人建議索討性行為的錢，都很想大發白眼，尤其不少發言者還是女生，「是怎樣？把自己當作出來賣的嗎？」她認為，就算前男友再怎麼沒風度，分手了還想要回金錢和禮物，但當初也是因為相愛、你情我願才上床，「男人沒風度跟物化自己是兩回事！」

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▲潔哥認為跟男生收發生性行為的錢，是在物化自己。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

為了避免發生這種事，潔哥建議交往期間還是採行AA制，「還沒確定2個人會結婚之前，還是各付各或是互相付出多好，到時候不歡而散地分手，至少誰也不欠誰。」一番話引起許多網友共鳴，也被大推中肯。

【潔哥全文】

#白眼要翻到屁眼了

看到xx公社有女生詢問分手的前男友跟他要回金錢禮物

然後下面一堆人說什麼：

”打炮也算他錢”

“一次xx錢跟他要錢”

每次看到這種言論真的很想白眼

而且女生這樣回文還不少

是怎樣？把自己當作出來賣的嗎

整個傻眼

不管這男的再怎麼沒風度把交往過程中的東西金錢禮物要回

當初不也是因為相愛你情我願所以打炮嗎？

所以我才說AA制有多重要

還沒確定兩個人會結婚之前

還是各付各或是互相付出多好

到時候不歡而散的分手

至少誰也不欠誰

#男人沒風度跟物化自己是兩回事