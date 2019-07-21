記者蔡琛儀／台北報導

AKB48 Team TP昨（20日)舉辦7、8月團員生日會，這次的五位壽星為劉語晴、劉曉晴、賈宜蓁、蔡伊柔、羅瑞婷。蔡伊柔說這次跟粉絲約定現場要綁頭髮，由於粉絲都為男性居多，「看到粉絲為了跟我約定一起綁頭髮真的覺得他們很可愛！這算是我跟粉絲的小約定，很開心他們都有達成，讓這件事成為我們的共同回憶！」

▲▼ AKB48 Team TP五位成員舉辦7、8月團員生日會。（圖／好言娛樂提供）

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壽星劉曉晴分享從小因為是暑假生日，以前都經常被同學們忘記，幾乎沒收過禮物，但是有一次生日當天回到家，看見桌上有一塊蛋糕以為是送給自己的禮物，覺得不能辜負家人的心意，馬上開吃，「結果媽媽回來告訴我那是過期的蛋糕，因為要丟垃圾的時候忘記丟才放那邊，自己驚覺生日當天做了資源回收桶，覺得超級糗，還好自己腸胃很厲害吃到過期的食物，沒有吃壞肚子。」

劉語晴許願希望明年能夠舉辦一場屬於自己的生日公演，羅瑞婷則說今年生日想許願挑戰一個人的旅行，學好基礎日文、自己訂機票和飯店，去日本的48Group劇場觀摩前輩們的演出，讓自己更加進步。

▲▼ AKB48 Team TP五位七、八月壽星成員和粉絲共度生日。（圖／好言娛樂提供）

由於這次生日會洽巧碰到即將發片，劉曉晴本身就很喜歡唱歌，練習的時候特別喜歡唱楊丞琳的歌，每次唱KTV必點《帶我走》；羅瑞婷則以蔡依林為目標來學習，特別欣賞她對工作的態度，每次看蔡依林的表演都會被他激勵。