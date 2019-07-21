泰BL劇10鮮肉玩嗨！New被壓倒在地　Tay「D罩杯」險扒光

記者吳孟庭／台北報導

泰劇《Our Skyy》主演小鮮肉群，今（21）日在台北國際會議中心（TICC）舉行見面會，10位主角Krist、Singto、Off、Gun、Tay、New、Pluem、Chimon、Frank及Drake共五對CP在台上玩遊戲沒形象，New還被其他人壓倒在地，Tay衣服差點被扒光！

▲Drake、Frank、Tay、New、Singto、Krist、Off、Gun、Pluem、Chimon在台會粉絲。（圖／記者張一中攝）

粉絲見面會下午4點準時開始，10位年輕演員先是在台上一展歌喉，接著5對CP重現各自在劇中的經典橋段，Singto一秒入戲，深情望著Krist；Chimon則自己加戲對Pluem說「要跟我結婚嗎？」；Drake、Frank對戲的時候，Krist、Off擠在兩人中間看；到Tay及New，Krist拿出插著雙吸管的水瓶給他們互喝；Off跟Gun則是大方牽手散步，每個小動作都讓粉絲尖叫連連。

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▲▼Singto、Krist重現經典畫面。（圖／記者張一中攝）

到了遊戲環節，本來主辦單位要求每對CP其中一人要戴上心跳測試機，另一方得做出讓對方心跳加速的行動，最年輕的Drake居然口出驚人之語「可以做18禁的嗎？」，可惜因為機器連線有問題，這個遊戲直接砍掉無法進行。

接著是五組CP分別競賽，一人要用人中夾住吸管，傳給另一方後再傳回原點。Krist與Singto果然被稱為老情侶，默契十足，一接近就輕撫對方肩膀，成功夾出4根；Off與Gun也有戰略，Off自知「人中無力」，使喚Gun傳完要再回頭出發，就這樣也順利夾到4根吸管。

▲Off、Gun見面會上大方牽手。（圖／佳音提供）

倒是Nwe與Tay戰況慘烈，Tay怎麼嘟嘴就是夾不起吸管，NEW晾在一旁拿水瓶的水假裝滴出眼淚，閒到坐在舞台中央都無法接棒，最終抱蛋而歸。而這組接下來在搶圍裙的遊戲也是慘況連連。

因為New與Tay一開始想偷作弊，穿著有自己名字的圍裙時，想要偷偷藏在外套裡面，結果其他人說好主攻這兩人，最後NEW拿到別人名牌，卻被所有人圍住，他趴倒在地，其他人壓制瘋搶，最後防守失敗被粗魯搶光。

▲Tay、New玩遊戲嗨翻。（圖／記者張一中攝）

Tay也差點被扒光，因Krist陷害故意提起他身材，讓其他人動了想脫光Tay衣服的歪腦筋，主持人阿娟還開玩笑「好像有D罩杯？」他死命防守笑稱：「因為我都吃雞！」

當晚1500名台粉為了3位7月份壽星Singto、Tay跟Frank，還貼心進行排字應援，分別排出一個蛋糕，以及彩虹色的愛心，讓10位偶像在台上大呼超感動，一定要再來台灣！

▲▼Drake、Frank、Pluem、Chimon對戲，其他人都在旁邊看好戲。（圖／記者張一中攝）