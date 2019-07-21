ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰BL劇10鮮肉玩嗨！New被壓倒在地　Tay「D罩杯」險扒光

記者吳孟庭／台北報導

泰劇《Our Skyy》主演小鮮肉群，今（21）日在台北國際會議中心（TICC）舉行見面會，10位主角Krist、Singto、Off、Gun、Tay、New、Pluem、Chimon、Frank及Drake共五對CP在台上玩遊戲沒形象，New還被其他人壓倒在地，Tay衣服差點被扒光！

▲▼Drake、Frank、Tay、New、Singto、Krist、Off、Gun、Pluem、Chimon出席粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）

▲Drake、Frank、Tay、New、Singto、Krist、Off、Gun、Pluem、Chimon在台會粉絲。（圖／記者張一中攝）

粉絲見面會下午4點準時開始，10位年輕演員先是在台上一展歌喉，接著5對CP重現各自在劇中的經典橋段，Singto一秒入戲，深情望著Krist；Chimon則自己加戲對Pluem說「要跟我結婚嗎？」；Drake、Frank對戲的時候，Krist、Off擠在兩人中間看；到Tay及New，Krist拿出插著雙吸管的水瓶給他們互喝；Off跟Gun則是大方牽手散步，每個小動作都讓粉絲尖叫連連。

請繼續往下閱讀...

▲▼Singto、Krist出席粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）

▲▼Singto、Krist重現經典畫面。（圖／記者張一中攝）

▲▼Singto、Krist出席粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）

到了遊戲環節，本來主辦單位要求每對CP其中一人要戴上心跳測試機，另一方得做出讓對方心跳加速的行動，最年輕的Drake居然口出驚人之語「可以做18禁的嗎？」，可惜因為機器連線有問題，這個遊戲直接砍掉無法進行。

接著是五組CP分別競賽，一人要用人中夾住吸管，傳給另一方後再傳回原點。Krist與Singto果然被稱為老情侶，默契十足，一接近就輕撫對方肩膀，成功夾出4根；Off與Gun也有戰略，Off自知「人中無力」，使喚Gun傳完要再回頭出發，就這樣也順利夾到4根吸管。

▲泰星Off與Gun牽手。（圖／佳音提供）

▲Off、Gun見面會上大方牽手。（圖／佳音提供）

倒是Nwe與Tay戰況慘烈，Tay怎麼嘟嘴就是夾不起吸管，NEW晾在一旁拿水瓶的水假裝滴出眼淚，閒到坐在舞台中央都無法接棒，最終抱蛋而歸。而這組接下來在搶圍裙的遊戲也是慘況連連。

因為New與Tay一開始想偷作弊，穿著有自己名字的圍裙時，想要偷偷藏在外套裡面，結果其他人說好主攻這兩人，最後NEW拿到別人名牌，卻被所有人圍住，他趴倒在地，其他人壓制瘋搶，最後防守失敗被粗魯搶光。

▲▼Tay、New出席粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）

▲Tay、New玩遊戲嗨翻。（圖／記者張一中攝）

Tay也差點被扒光，因Krist陷害故意提起他身材，讓其他人動了想脫光Tay衣服的歪腦筋，主持人阿娟還開玩笑「好像有D罩杯？」他死命防守笑稱：「因為我都吃雞！」

當晚1500名台粉為了3位7月份壽星Singto、Tay跟Frank，還貼心進行排字應援，分別排出一個蛋糕，以及彩虹色的愛心，讓10位偶像在台上大呼超感動，一定要再來台灣！

▲▼Drake、Frank出席粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）

▲▼Drake、Frank、Pluem、Chimon對戲，其他人都在旁邊看好戲。（圖／記者張一中攝）

▲▼New、Off、Pluem、Chimon出席粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）

推薦閱讀

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

快訊／漫威首位華人英雄！《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

快訊／漫威首位華人英雄！《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

獨家／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！　餐廳突站起「伸手餵食」私會畫面曝光

獨家／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！　餐廳突站起「伸手餵食」私會畫面曝光

薩諾斯軍團《復仇者4》留下1個角色沒死！編劇證實：溜了

薩諾斯軍團《復仇者4》留下1個角色沒死！編劇證實：溜了

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

在草原上結婚！　郭碧婷穿婚紗現身…向佐看呆甜喊「老婆」

在草原上結婚！　郭碧婷穿婚紗現身…向佐看呆甜喊「老婆」

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

企鵝妹坐客運開直播「跟蹤男坐後面」慌了！　淚崩奔警局求救…網震怒堵人

企鵝妹坐客運開直播「跟蹤男坐後面」慌了！　淚崩奔警局求救…網震怒堵人

任達華進加護病房恐「二度手術！」　深夜返港手傷較嚴重

任達華進加護病房恐「二度手術！」　深夜返港手傷較嚴重

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

快訊／漫威首位華人英雄！《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

獨家／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！　餐廳突站起「伸手餵食」私會畫面曝光

薩諾斯軍團《復仇者4》留下1個角色沒死！編劇證實：溜了

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

在草原上結婚！　郭碧婷穿婚紗現身…向佐看呆甜喊「老婆」

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Drake, Frank, Tay, New, Singto, Krist, Gun, Off, Chimon, Pluem, Our Skyy

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 演完霸道總裁就出家…消失1月回來了！《新鐵石心腸》男主角「還俗」長這樣
  2. 吳尊兒女近況曝光！　NeiNei細心為Max撐傘…畫面萌暈網：好有愛
  3. 笑笑為他典當媽媽遺物金飾！　小玉罕見正經告白「我最愛的」：沒有她，沒有我
  4. 「Akira師弟」台灣開唱連2天實現願望！　苦練中文寵粉 
  5. 《上氣》男主角劉思慕是誰？「一流名校學霸」靠1個簡單方法⋯讓漫威找上他
  6. 泰BL劇10鮮肉玩嗨！New被壓倒在地　Tay「D罩杯」險扒光
  7. 女團成員生日哀嘆沒人記得　回家喜見蛋糕...秒吃光竟發生悲劇
  8. 任達華右手傷勢嚴重！　「4指神經受損」愛妻琦琦求二度開刀
  9. 宋慧喬宣告休息！　下半年放假「給自己留些時間」
  10. 鍾麗緹3年婚姻為幼齒尪狂落淚　婆婆力挺暖告白：兒子娶到妳是福氣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366