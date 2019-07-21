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歐陽娜娜只穿背心！　「下衣失蹤」嫩腿全都露

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娜娜個子高挑，向來給人纖瘦的印象，她日前為雜誌拍攝的一系列美照終於釋出，其中一張似乎只穿背心的照片特別引起討論，一雙嫩白鉛筆腿全露，讓不少網友讚嘆：「太美了！」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

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畫面中，可以看到歐陽娜娜放下及胸長髮，身體微靠著牆壁坐在地板上，身穿一件長版背心，營造出下衣失蹤的視覺效果，穠纖合度的美腿線條羨煞眾人，搭配淺色長襪也沒有擠出一絲贅肉，身材始終維持得很好。

▲▼歐陽娜娜「下衣失蹤」嫩腿全都露。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲▼歐陽娜娜拍攝雜誌照露美腿。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲▼歐陽娜娜「下衣失蹤」嫩腿全都露。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

事實上，歐陽娜娜也曾為瘦身所苦，日前分享一道減肥餐，她透露最近迷上花椰菜飯，花椰菜被剁碎後，再加入鮭魚及其他調味炒熟，100公克熱量只有25大卡，是白飯183卡的7分之1，加上花椰菜富含蘿蔔硫素、維他命C，可以防老化又提高免疫、改善血脂等等，是相當健康的減肥食材。

▲歐陽娜娜身材高挑。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

這個食譜在社群網站上分享後，有網友實測7天，平常還會搭配地瓜、蓮藕等天然澱粉，再加上蔬菜水果，增加腸胃蠕動，最後成功瘦下5公斤。該名網友分享三餐食譜，早餐吃地瓜、蛋、水果沙拉，午餐則是花椰菜飯，不時還會調整搭配方式，晚餐則是以水果蔬菜沙拉為主。

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