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安心亞新戲奪排行榜冠軍喜發聲！　Hami Video超狂台劇4片單公開

記者黃庠棻／台北報導

Hami Video持續打造台劇熱潮，繼陳柏霖、郭雪芙主演的《不如海邊吹吹風》完結後，由安心亞、許孟哲主演的《火車來去》接棒掀起追劇熱潮，登上2025年Hami Video台劇榜冠軍。

▲安心亞、許孟哲在《火車來去》有許多對手戲。（圖／Hami Video提供）

▲安心亞、許孟哲在《火車來去》有許多對手戲。（圖／Hami Video提供）

該劇以台灣50年代鐵道文化為背景，細膩描繪人情與愛情，安心亞飾演的李文秀在月台販售便當，個性獨立俐落，與許孟哲飾演的「癡情小老闆」高有福有不少對手戲。《火車來去》每週日晚上十一點在Hami Video同步跟播。

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安心亞、許孟哲接受Hami Video專訪，分享拍攝心境與角色心得。從《牛車來去》到《火車來去》，安心亞詮釋的角色風格大不同，直呼「因為是完全不同的性格，所以可以創造一個這麽不一樣的角色，非常興奮，也透過這次飾演的文秀看到自己有更多不一樣的面向。」

▲安心亞、許孟哲在《火車來去》有許多對手戲。（圖／Hami Video提供）

▲安心亞、許孟哲在《火車來去》有許多對手戲。（圖／Hami Video提供）

得知新作成為Hami Video台劇榜冠軍，安心亞開心地表示「很高興來去系列受到這麼多人的喜愛，謝謝大家的回饋，也希望能透過這部戲帶給大家更多溫暖與愛！」

近期該劇劇情發展到文秀被徐千京飾演的玉霞欺負，讓許多觀眾看得牙癢癢，問到如果現實中遇到霸凌事件會怎麼應對，安心亞坦率地說：「以前的我可能會默默隱忍，甚至有點膽小害怕，但現在的我變得比較勇敢，應該會選擇反擊！」展現了自身的成長與改變，她自認個性最像文秀的地方是「當身邊人被欺負時，我會挺身而出。」

▲安心亞、許孟哲在《火車來去》有許多對手戲。（圖／Hami Video提供）

▲安心亞、許孟哲在《火車來去》有許多對手戲。（圖／Hami Video提供）

許孟哲在《火車來去》中飾演高記商行的小老闆高有福，個性憨直爽朗，對李文秀一片癡心，被網友封為「最讓人心疼的男二」。許孟哲對於劇集在Hami Video熱播感謝粉絲支持「沒辦法守在電視機前看首播也沒關係，Hami Video隨時都為你準備好！」

談到自己與角色的相似之處，許孟哲笑說「應該是我們都不會去算計別人，想法都很單純吧！」此外，許多觀眾留言心疼有福，他卻自曝最讓他印象深刻的一條留言是「有福只要一出現就覺得好笑。」他無奈又好笑地說「當下我的第一個想法是，這個好笑應該不是因為劇情，而是看到『我』這個人就覺得好笑？這樣我應該開心還是擔心？」

《火車來去》不僅在Hami Video勇奪台劇點閱冠軍，更讓「來去系列」持續掀起懷舊熱潮，喚起觀眾對純樸年代的共鳴。此外，Hami Video熱播台劇話題不斷，林予晞與薛仕凌主演影集《死了一個娛樂女記者之後》持續引發關注。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／Hami Video提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／Hami Video提供）

張鈞甯與越南影帝連炳發主演的國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》也已於8日上架，以及王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏領銜主演的影集《星空下的黑潮島嶼》也將上線，精采劇作輪番上陣，帶來多元題材的追劇盛宴。

▲Hami Video台劇4片單。（圖／ETtoday製作）

▲Hami Video台劇4片單。（圖／ETtoday製作）

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火車來去, The Outlaw Doctor 化外之醫, 星空下的黑潮島嶼, 死了一個娛樂女記者之後

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