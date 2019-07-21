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蔡桃貴抓周結果出爐！模仿力驚人...蔡阿嘎「禁忌畫面」被流出

記者林彥君／台北報導

網紅蔡阿嘎今（21日）幫兒子蔡桃貴在「Money Jump媽咪講親子餐廳」舉辦週歲趴，現場邀請40位幸運粉絲一起同歡。蔡阿嘎和老婆二伯也準備總統、歌手、YouTuber等各行各業物品，要讓蔡桃貴抓周。

▲▼蔡桃貴抓周。（圖／Money Jump提供）

▲蔡桃貴抓周活動。（圖／Money Jump親子餐廳提供）

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎幫兒子舉辦抓周。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

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蔡阿嘎表示，就算蔡桃貴抓到總統，未來真的想當總統，他也不會阻止，他想做什麼就讓他做什麼，完全尊重兒子的決定。蔡桃貴最後依序抓到廚師、YouTuber、軍人。
 
對於蔡桃貴的教養方式，蔡阿嘎完全不設限，認為小孩子未來喜歡什麼都可以，就算是跟爸爸一樣當YouTuber也OK，只希望他是一個善良、有責任感、上進的男孩。

▲▼ 蔡桃貴抓周。（圖／Monkey Jump親子餐廳提供）

▲蔡桃貴抓周活動。（圖／Money Jump親子餐廳提供）

▲▼ 蔡桃貴抓周。（圖／Monkey Jump親子餐廳提供）

而蔡桃貴似乎習得父親的真傳，不僅面對鏡頭不害羞，小小年紀更是展現過人的模仿力與學習力，看到別人做的動作或表情，馬上就可以學起來，最近更學會爸爸「挖鼻孔」，聽到蔡阿嘎或二伯說「歐比康」（挖鼻孔的台語）就會馬上伸出手指頭來做挖鼻孔的動作。

▲▼蔡桃貴抓周。（圖／Money Jump提供） 

▲蔡桃貴抓周。（圖／Money Jump親子餐廳提供）

蔡桃貴年紀小小，IG粉絲數就已經達到爸爸蔡阿嘎的一半，隨著他的Ｑ萌表情越來越多，能夠表現的方式越來越多，人氣可是越來越旺，讓與兒子同天生日的阿嘎備感威脅。許多網友紛紛留言：「蔡桃貴跟阿嘎的生日同一天，果然阿嘎的生日就會被遺忘了」、「那個誰啊？啊！原來是蔡桃貴的爸爸發片了」、「貴董滿一歲了好快哦，人氣比老爸還旺。」

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡桃貴滿一歲了。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
 

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蔡阿嘎, 蔡桃貴, 二伯

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