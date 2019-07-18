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周杰倫自虧「年紀大了」　只找過黑人打球一次！親解原因笑翻

記者蔡琛儀／台北報導

周杰倫（周董）今出席公益籃球活動，這也是他連續第11年參與該活動，今年將再度助學500位學生，並捐款360萬元，他11年來助學3200人次的弱勢學童，累積愛心捐款更高達2660多萬元。

▲▼ 周杰倫,派偉俊

▲周杰倫今天帶派偉俊出席公益籃球活動。（圖／富邦金控提供）

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周董說自己打球準度不錯，但自虧因為年紀到了，因此膝蓋負荷不了全場鬥牛賽，以前甚至還會有跟不上的狀況；他常和藝人朋友去打球，像是蕭敬騰（老蕭），也約過阿信去打球，但對方只回覆他幾個表情符合，「聽說他以前有打曲棍球，但我是不信啦！」他還開玩笑說：「我的藝人朋友年齡要降低一點，所以就不約劉畊宏了。」

不過，他和陳建州（黑人）一起打過球，他直呼對方屬於強度偏強的人，且黑人身材又壯，「所以跟他打過一次就沒有再約他了。」當場讓現場人都笑翻。

▲▼蕭敬騰金曲結束後跑去打球。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

▲蕭敬騰也愛打球，今年金曲獎一結束立刻到球場報到。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

先前他到師大去打球，引起周遭民眾騷動，甚至球場的燈關閉後，眾人拿起手機手電筒幫忙打光，但在混亂之中好友浩克的鑰匙不見，周董在IG上協尋鑰匙，放話找到的人就可以跟他合照，果然鑰匙馬上出現，讓他相當感動，也再次感謝熱心的民眾，「我很少跟學生這麼近距離互動，這次直接感受到他們的熱情和人情味！」

▲2019瓊斯盃，中華藍vs伊朗，陳建州。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲陳建州是「寶島夢想家」籃球隊領隊。（圖／資料照／記者潘泓鈺攝）

最近他除了周遊列國，也開始忙著籌備新專輯和演唱會，預告新專輯目前已完成5首歌，包含之前的兩首單曲，演唱會則是10月從上海開始起跑。

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周杰倫, 蕭敬騰, 陳建州, 黑人

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