眾量級家寧親PO婚紗照：謝謝大家的祝福！　Andy激動：快流眼淚了

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber「眾量級CROWD」由情侶檔Andy、家寧組成，常拍攝互整影片，不只增加生活情趣，也帶給觀眾許多歡樂。而交往多年的2人，近來難得現身婚紗店，看見家寧穿上白紗的絕美模樣，Andy忍不住激動直呼「快流眼淚了」，畫面PO網後，讓許多網友乍看之下，還以為小倆口終於有了好消息，意外掀起一陣熱議。

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▲眾量級家寧拍婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD）

影片中，家寧先是花1小時妝髮，之後共試穿了4套婚紗，每一套都讓Andy連連讚嘆，「好美喔！天啊～。」連她看著鏡子裡頭的自己，也忍不住尖叫大喊，「公主來了！」喜悅之情溢於言表，完全藏不住超好心情。

▲第一次看家寧穿婚紗，Andy激動表示快哭了。（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD）

完成事前準備後，家寧穿著深V婚紗，前往各個場景拍攝照片，一系列美照不僅讓網友驚豔不已，男友Andy看了也嘴甜誇讚，「妳剛剛就像仙女一樣。」

▲家寧拍攝一系列絕美婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD）



格外引人注意的是，影片PO網時，除了以「我們的第一次…終於」為題，家寧還在文中寫道，「謝謝各位的祝福。」令不少網友乍看之下，還以為2人真的有了好消息、紛紛留言驚呼，「要結婚了嗎」、「真的以為Andy跟家寧要結婚了」，甚至還有人直接喊「恭喜」，意外掀起熱議。不過，其實這次拍攝婚紗照，純粹只是體驗而已，小倆口並非真的要結婚。