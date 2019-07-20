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石頭當爸了！　第一個「群人寶寶」超音波照曝光

記者傅家妤／綜合報導

YouTuber「這群人」石頭（張佑維）跟女友玉華交往7年，3月剛宣布求婚成功，成為「這群人」第一位準人夫，沒想到時隔不到4個月，他再度在IG上曬照宣布當爸喜訊，「我們步入新手爸媽的世界。」晉升為「這群人」中第一個準人父！

▲▼「這群人」石頭。（圖／翻攝自IG／石頭）

▲「這群人」石頭當爸爸了。（圖／翻攝自IG／石頭）

畫面中，只見石頭捧著玉華的孕肚，深情地親吻，而玉華看著他的神情也非常溫柔，畫面非常有愛，他還加碼送上寶寶的超音波照，並在發文中報喜：「我跟玉華有baby了！我相信他可以繼承爸爸的才華，媽媽的美貌，哈哈哈哈，我們步入了新手爸媽的世界！」字裡行間流露出初為人父的喜悅。

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▲▼「這群人」石頭。（圖／翻攝自IG／石頭）

▲「這群人」石頭發文。（圖／翻攝自IG／石頭）

不少網友看了以後，也紛紛獻上祝福，「恭喜，好感動」、「恭喜啊！有第一個群人寶寶了！」而這群人也在底下留言表示：「新員工要來了」，逗樂一票網友。

▲▼「這群人」石頭。（圖／翻攝自IG／石頭）

▲石頭3月剛宣布求婚成功。（圖／翻攝自IG／石頭）

事實上，石頭年初到日本北海道遊玩時，特別安排了一場浪漫求婚，在一眾好友的助陣下，他在雪地上哭著向玉華告白，從大學交往到現在7年，真的很謝謝女友選擇自己，當時他看到女友點頭願意嫁給自己時，激動得抱起對方一起哭：「我終於可以說了，我要娶妳，我真的要娶妳！」他3月PO出該求婚影片時，也感動了不少人，時隔數月兩人已經從未婚夫妻晉升成為準爸媽了。

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

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