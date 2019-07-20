Lulu叢林裝看《獅子王》！　「上次還是18歲小姑娘呢」

記者盧薇淩／台北報導

百老匯音樂劇獅子王20週年巡演今夏抵達台灣，十年後來台再次攻蛋，Lulu20日到現場欣賞，特別打扮一身動物叢林裝，別有用心。她也興奮表示：「天阿！終於能親自感受音樂劇版本的磅礴！我從小到大就很愛獅子王，我已經準備好全身雞皮疙瘩掉滿地了！！！ 等了10年～之前獅子王來台時，我還是個18歲小姑娘呢，這次說什麼都要排除萬難來看，畢竟再等10年都老了～」說完自己也哈哈大笑。

▲Lulu用心裝扮看《獅子王》音樂劇。（圖／記者李毓康攝）

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Lulu並說，之前到非洲時特別尋找「澎澎」疣豬，笑說：「原來疣豬跑步時真的會會有煙耶，就像卡通演的一樣，後面會有煙跑出來。」今年也首度嘗試舞台劇的Lulu被問到，是否希望可以再參與演唱類的舞台劇？ 她表示：「當然希望，這是一個很不一樣的挑戰，要顧及到唱跟演都要完美呈現給大家，真的很不容易。」

今天來欣賞也算是見習，被問有辦法用英文演出嗎？她說：「of couse！但也要有人邀請啊。」希望未來有機會挑戰音樂劇演出，隨後她馬上大聲笑說：「但可以不用全程唱英文拉，我需要先上英文課，唱中文就可以了！」讓現場笑翻。而除了Lulu之外，這群人茵聲、木星、董仔及網紅胖球也到場欣賞。

▲Lulu將挑戰音樂劇演出。（圖／記者李毓康攝）

獅子王音樂劇軟硬體再升級，在小巨蛋以拉飛奇嘹亮、獨特的嗓音開場，唱出第一個聲音就讓全場觀眾一秒專注，更有動物近距離出現在平面觀眾席，近距離看見萬物從身邊經過，彷彿置身榮耀大地，各種驚喜讓觀眾驚呼連連，即日起到8月4日將展開19場的演出。

▲胖球也特別裝扮叢林風格。（圖／記者李毓康攝）