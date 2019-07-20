緋聞男友劉書宏怎沒來？　茵聲意外爆「公分數真相」全噴笑

記者盧薇淩／台北報導

「百老匯音樂劇」獅子王20週年巡演今夏抵達台灣，十年後來台再次攻蛋，這群人茵聲、木星及董仔到場欣賞，開演前受訪，被問看舞台劇的期待程度，董仔及木星說非常期待，沒想到茵聲卻說：「我不要太期待，因為有時候人期待越高會有失落。」她和劉書宏傳戀情，被問「另一半」是否到場，她巧妙回應：「她們兩個就是另一半啊。」

▲這群人茵聲、董仔、木星看《獅子王》音樂劇。（圖／記者李毓康攝）

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茵聲和劉書宏爆戀情，被問怎沒帶另一半到場，她拿其他兩位來擋刀，木星笑說：「她（記者）一直在往高處看，尋找190公分的」，結果茵聲幽默說：「沒有啦，187而已。」自嘲一番讓其他人噴笑。她最近正在籌備新專輯，也坦言非常緊張，「很緊張，怕銷量不好，不然媒體買個三四百張，我願意什麼都講」，這群人8月也將舉行實境闖關活動「觀落茵鬼屋實境逃脫」，她們也說：「會在活動期間排班，我們會輪班突襲，畢竟還是要促進一下銷量，但就是驚喜，不一定是哪天。」

▲網紅胖球特意裝扮看舞台劇。（圖／記者李毓康攝）

獅子王音樂劇軟硬體再升級，在小巨蛋以拉飛奇嘹亮、獨特的嗓音開場，唱出第一個聲音就讓全場觀眾一秒專注，更有動物近距離出現在平面觀眾席，近距離看見萬物從身邊經過，彷彿置身榮耀大地，各種驚喜讓觀眾驚呼連連，即日起到8月4日將展開19場的演出。

▲Lulu看舞台劇。（圖／記者李毓康攝）