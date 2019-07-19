影／《下半場》訓練內幕曝光！范少勳自爆「邪惡想法」太母湯

記者洪文／綜合報導

籃球電影《下半場》公開兩位男主角范少勳、朱軒洋拍攝前的訓練過程，兩人有籃球底子，運動細胞活躍，被導演張榮吉選上之後花了半年時間密集訓練，不但請來多位HBL教練為他們進行籃球特訓，還必須和其他球員一起生活，體驗真正球員的生活。表演課、體能訓練多管齊下，讓他們從范少勳、朱軒洋，成為片中的超強高中籃球明星「姜秀宇、姜桐豪」。

▲范少勳《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）



張榮吉在挑選姜秀宇、姜桐豪角色時，見了許多想要爭取角色的新生代演員，每個人來試鏡的主要理由都是：「我熱愛籃球！」最後范、朱兩人脫穎而出的原因：「范少勳的眼神有很多故事，可以透露出不一樣的情感；朱軒洋有非常陽剛的外表，情感展現很真實，是他吸引人的特質。」



劇組規劃的訓練過程絲毫沒有放水，范少勳爆料有時會跟朱軒洋說：「好累哦，我們一起裝病請假好不好？」有次上課某位演員感冒，兩人刻意不戴口罩，因為生病就可以請假。朱軒洋正色說：「但我們想歸想，並沒有真正裝病請假喔！」范少勳還自爆有幾次早上重量訓練後，午餐故意吃超飽，午休完就跟教練說：「我們還很飽可以再休息一下嗎，怕會吐出來。」但他都沒有得逞，還是很認真練習，他與朱軒洋也因為密謀想請假，培養出戲外兄弟情。

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▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）



為了讓自己成為電影中的籃球明星，范少勳展現運動員的光芒，「我希望看完這部電影的人，都會被高中籃球的熱血感動，會被我們不服輸的精神感染，所以我必須更努力把最基本動作練好，力求演出時有說服力。」他感性地表示：「姜秀宇就是我的一部分，我找到對家庭的期待和對自己的企圖心，放大跟轉移到角色身上。這就是導演和表演課讓我們練習的，讓我過去的經驗和現在的角色做連結。」

▲朱軒洋《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）



朱軒洋表示：「訓練時間長達半年，成為我生活的一部分，自己也在無形中長大了。」他坦言練習當然會覺得累，而支撐自己繼續下去的動力就是身邊愛我的人。他在訓練期間，會以姜桐豪的身份寫日記，感受角色的日常。除了拍攝前充分準備，他覺得在片場當下的氛圍很重要，跟著感覺走，就能自然的演出。他還說，拍攝前導演建議他參考湯姆哈迪在電影《勇者無敵》裡飾演的弟弟，與姜桐豪背景及心境相近，幫助他揣摩角色。

本片籃球顧問賈凡教練，對於兩位男主角訓練過程表現都給予高度肯定，「范少勳態度非常積極，自我要求也很高；朱軒洋有顯著進步，他證明了可以成為真正的籃球員。」

《下半場》由張榮吉導演、陳寶旭監製，華納兄弟發行，將於8月23日在台上映。