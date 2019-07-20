記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《PRODUCE X 101》決賽昨（19日）晚間結果揭曉，由於本屆第11名採用累計票數得出，被譽為遺珠的李鎭赫依據當晚票數本來可以入選，最後則改由李垠尚壓線擠上。而詭異的是，網友發現排名的票數差異，居然都得出同一組數字，疑似黑箱作票，讓不少粉絲氣炸！

▲《Produce X 101》競爭第11名的四位候補。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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本屆第11名的「X」位置，不同於以往計算決賽當晚公開的票數，還會加上開賽以來每次的票數而選出。如果光看最後一輪票數，李鎮赫應該能以71萬9466票，入選第11名的最終出道名額，接下來是具正模70萬4748票，過來才是李垠尚68萬9489票。

然而因為採用累計制度，大大翻轉了比賽結果，最終李垠尚加上先前累計的247萬5046票，贏過其餘參賽者，金旻奎雖然累積票數有256萬2744票，但當晚得票數太低，僅獲得47萬2150票，而以些微之差屈居第12。

▲只看最後公布之投票數，李鎮赫是第11名。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

不過數學好的網友馬上發現事有蹊蹺，簡單的數學題，第1名金曜漢得票數1,334,011減掉第2名金宇碩1,304,033票等於「29978」，第3名韓勝宇1,079,200票減掉第4宋亨俊1,049,222票也等於「29978」，第6孫東杓824,389減第7李翰潔794,411還是「29978」，李翰潔減第8南到賢764,433依舊是「29978」，連第10姜敏熙與當晚原本的11名李鎮赫719,466都是「29978」！

南韓網友還整理票數差異表格，除了「29978」是最重複的票數差異，「14988、14989」也重複了3次，「119911」、「104922」也都重複2次，其餘重複的票數也都只差1票，還有「7494 + 7495 = 14989」、「14989 × 2 = 29978」，太多相同的數字再繞啊繞，讓人不禁懷疑這到底是什麼樣「詭異的巧合」？

▲網友計算票數差竟出現「詭異巧合」。（圖／翻攝自韓網）

也有網友直接算出來，一切都是以「7494.5」為基準，第一第二名票差異29,978是7494.5的四倍，第二與第三票差異224,835剛好是7494.5的30倍，第三與第四票差29,978，第四與第五票差的119,900將近7494.5的16倍，第五與第六票差104,933也接近7494.5的14倍，第六、第七和第七、第八都是相差29,978票，第八、第九與第九、第十票差不用說都接近7494.5。然後第10的749,444票，和後來選上的李垠尚原始票數689,489相減得出的59,955‬，更幾乎是7494.5的8倍！

不過決賽結果已定，新男團X1確定由金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南到賢、車俊昊、姜敏熙與李垠尚組成，唸法是英文字母X與one，11人將組成限定團體活動5年，前2年半限制在團體活動，但後半段將可回到原團體或公司進行其他活動。