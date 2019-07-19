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日女星當網紅狂賺700萬！　結婚12年「腰圍炸肉」比胸圍還大

記者古靜兒／綜合報導

日本知名女團早安少女組前成員辻希美2007年與演員杉浦太陽結婚後，就淡出娛樂圈，專心當部落客的她，最近在節目上自曝當網紅的驚人收入，引起熱議。

▲辻希美在節目上自曝當網紅的驚人月收入。（圖／翻攝自Instagram／tsujinozomi_official）

▲辻希美在節目上自曝當網紅的驚人月收入。（圖／翻攝自Instagram／tsujinozomi_official）

辻希美經營的部落格有將近88萬人追蹤，除了經常在上面曬出一家出遊的旅行照和美食照外，也會分享本人的育兒心得。她日前在節目上透露自己從2009年開始經營部落格，至今已有10年，表示單靠寫文章一個月就能賺進600萬日元（約台幣172萬元），今年5月她更轉戰YouTuber，開設的YouTube頻道目前已有25萬的訂閱人數，月收入因此還增加100萬日元（約台幣28萬元），驚人所得也讓節目現場來賓非常驚訝。

▲辻希美在節目上自曝當網紅的驚人月收入。（圖／翻攝自Instagram／tsujinozomi_official）

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▲辻希美在節目上自曝當網紅的驚人月收入。（圖／翻攝自Instagram／tsujinozomi_official）

另外辻希美還透露，過去當偶像時因為太喜歡吃零食而造成一度爆肥，甚至腰圍已經大於胸圍了，被看不下去的事務所下令要她減肥，還被禁止再吃零食。她最近在新開設的YouTube頻道上傳的影片，除了有親自下廚的主題外，也有做飯及吃零食的ASMR主題，不難看出當年吃貨本性。

▲辻希美在節目上自曝當網紅的驚人月收入。（圖／翻攝自Instagram／tsujinozomi_official）

▲辻希美經常在IG上大曬夫婦恩愛的出遊照。（圖／翻攝自Instagram／tsujinozomi_official）

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