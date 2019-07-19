記者劉宜庭／綜合報導

達芙妮金（Dafne Keen，又譯：達芙妮基恩）是英國、西班牙混血童星，曾在《羅根》（Logan）中飾演新一代金鋼狼接班人「X-23」（蘿拉），當時年僅12歲的她，超齡演出讓觀眾留下深刻印象。如今，她已從小女孩漸漸蛻變長大，明顯變得較為成熟的面孔，令不少網友直呼認不出，意外掀起討論。

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▲達芙妮金在《羅根》中的超齡演出，至今仍令人印象深刻。（圖／翻攝自金鋼狼連書、YouTube）



雖然《羅根》上映至今，僅相隔短短2年時間，不過達芙妮金整個人明顯抽高，臉蛋也變得成熟許多。她18日現身SDCC聖地牙哥動漫展，宣傳新劇《黑暗元素三部曲》（His Dark Materials）時，穿著全黑上衣，頂著波浪捲髮亮相，與當年電影中的小女孩模樣相比，呈現強烈反差感。

▲達芙妮金18日出席活動。（圖／達志影像）



如今14歲的達芙妮金，無論是妝容、打扮或是氣質，似乎都變得成熟了一些，近照曝光後，也引來不少網友留言驚呼，「一下子變了個人似的」、「五官的感覺，真的成熟太多了」、「長得也太快了吧」、「氣質完全不一樣了」。不過，也有粉絲力挺，認為只是化妝前後的差異，意外掀起一陣熱議。

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