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崔敏煥老婆金律喜怒發IG揭詐騙！　「聊天裝熟還盜圖」她呼：請自重

記者古靜兒／綜合報導

南韓女團LABOAM成員金律喜經常會在Instagram上傳自己和孩子的照片，與粉絲分享新手媽媽的日常生活，只是她7月18日在IG上PO了數張有詐騙人士假裝是她好友，到處招搖撞騙的截圖，希望親朋好友不要被騙，照片內容令網友傻眼。

▲金律喜在IG上揭穿詐騙人士假裝是她的好友招搖撞騙。（圖／翻攝自Instagram／yul._.hee）

▲金律喜在IG上揭穿詐騙人士假裝是她的好友，到處招搖撞騙。（圖／翻攝自Instagram／yul._.hee）

金律喜2018年嫁給FT ISLAND鼓手崔珉煥後誕下一子，一家三口還出演了真人秀節目《做家務的男人們》，幸福婚後生活令人稱羨。她日前上傳了一組截圖，內容是她被詐騙人士盜用和好友的合照，對方假裝自己是照片中的人，除了PO在個人社交網站帳號外，甚至還以「金律喜熟人」名義和她的其他好友聊天，只是聊天內容引起疑心，才被截圖傳給她，因此揭穿整齣騙局。

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▲金律喜在IG上揭穿詐騙人士假裝是她的好友招搖撞騙。（圖／翻攝自Instagram／yul._.hee）

▲金律喜在IG上揭穿詐騙人士假裝是她的好友，到處招搖撞騙，對方還會在個人社交網站賬號上PO文，假裝曾經為她慶生。（圖／翻攝自Instagram／yul._.hee）

金律喜最後在貼文中提醒大家千萬不要被騙，自己根本就不認識這個人，貼文底下也引起網友公憤：「瘋了吧？雞皮疙瘩都起來了」、「直接舉報這個帳號吧」、「太恐怖了，怎麼會有這麼厚臉皮的人啊！」

▲金律喜在IG上揭穿詐騙人士假裝是她的好友招搖撞騙。（圖／翻攝自Instagram／yul._.hee）

▲金律喜在IG上揭穿詐騙人士假裝是她的好友，到處招搖撞騙。（圖／翻攝自Instagram／yul._.hee）

金律喜IG貼文內容：

「利用我朋友，甚至老公的照片，裝作是我認識的人，
請千萬不要做這種事。
也不要把熟人孩子的照片當成是在律（金律喜兒子本名）的照片上傳，
搜索之後才發現原來有許多人正在關注那個賬號，
我怕或許還有更多這種人的存在，所以在這裡上傳了這則貼文。
這是我完全不認識的人，
希望大家可以自重。」

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金律喜, LABOAM, 崔珉煥, FT ISLAND

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