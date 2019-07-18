7歲等等探班見鄧超演別人爸！　吃醋告狀孫儷「他有我為何還要找別人」

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人鄧超又導又演的電影《銀河補習班》18日在大陸上映，親朋好友們都在第一時間表達支持外，老婆孫儷也透露了拍攝期間的小插曲，原來是兒女到片場探班時，發現現場有人叫著自己的爸爸「爸爸」，不停纏著媽媽問原因。

▲孫儷、鄧超日前首次曝光兒女長相。（圖／視覺中國CFP）

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孫儷18日透露2018年9月時戴著等等和小花到片場探班，回想起當時每天孩子們問最多的問題就是：「為什麼他們要喊我的爸爸叫爸爸，他是我的爸爸，不是他們的爸爸。」年紀還小的關係不能理解拍戲，再加上電影中白宇和孫浠倫分別飾演鄧超兒子，見到不同人叫自己爸爸可見更不能明白狀況了。

不過過了1年，孫儷心想孩子們也都長大了應該會懂那一切只是戲劇了吧，結果一家人看完首映後，等等又問：「媽媽，爸爸有兒子的呀，為什麼要別人演他的兒子呢？」面對電影中有別人叫鄧超爸爸看來還是不能諒解，甚至還吃起醋來叫媽媽哭笑不得。

▲孫儷帶等等和小花去探班。（圖／翻攝自孫儷微博）

網友看了都笑說，「等等的第二層意思：我要演我爸爸的兒子」、「我等哥竟然吃醋了」、「等哥不服：為什麼要別人演呢？我也可以」，還有人逗趣反問孫儷「那他們問過你有幾個兒女嗎」，一連串討論下來相當搞笑。

▲孫儷微博全文。（圖／翻攝自孫儷微博）

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