莉莉柯林斯大街摟腰新歡？竟是「龍母」2月分手落腮鬍前男友

記者吳孟庭／綜合報導

電影《魔鏡，魔鏡》飾演白雪公主的好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）被拍到新戀情，對象竟是《權力遊戲》「龍母」 艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）2月才剛分手的前男友查利麥克道維爾（Charlie McDowell），兩人被目擊當街摟腰，狀似親暱，一起享受白天約會。

▲莉莉柯林斯大街摟腰新歡？竟是「龍母」2月分手導演前男友。（圖／翻攝自莉莉柯林斯、艾米莉亞克拉克IG）

根據英國《每日郵報》報導，莉莉柯林斯與查利麥克道維爾在當地時間7月14日享受周末的白天約會，柯林斯穿著牛仔短褲搭配白T恤，男方也一身輕便，兩人不但一起看了場電影、泡在咖啡廳，並被拍到互相摟著對方腰部，一起散步的畫面。

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不過今年2月，查利麥克道維爾才跟「龍母」 艾蜜莉亞克拉克分手，他們在女方去年10月生日時，突然在各自IG公開戀情，可惜不到4個月便以工作太忙為由掰了。

▲莉莉柯林斯大街摟腰新歡，是導演查利麥克道維爾。（圖／翻攝自莉莉柯林斯、charlie mcdowell IG）

查利麥克道維爾今年36歲，大莉莉柯林斯6歲，他曾執導科幻愛情電影《愛有來世》，父親是英國著名男星麥坎邁道爾（Malcolm McDowell）、母親為美國女星瑪麗史汀柏格（Mary Steenburgen）。最知名的一段戀情就是和《龍紋身的女孩》女主角魯妮瑪拉（Rooney Mara）愛情長跑6年，但在2016年宣告分手。

▲艾蜜莉亞曾與查利麥克道維爾同時在IG放閃，但現在男方已將PO文刪除。（圖／翻攝自艾蜜莉亞克拉克IG）

莉莉柯林斯同樣出身演藝世家，父親為知名音樂人菲爾柯林斯（Phillip Collins），曾與柴克艾弗隆（Zac Efron）交往，並在拍攝《天使聖物：骸骨之城》與男主角傑米坎貝爾鮑爾（Jamie Campbell Bower）相戀，兩人5年來分分合合，最終戀情在2018年劃下句點。

不過被拍到摟腰約會，莉莉柯林斯與查利麥克道維爾雙方經紀人尚未回應。