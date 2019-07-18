ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

莉莉柯林斯大街摟腰新歡？竟是「龍母」2月分手落腮鬍前男友

記者吳孟庭／綜合報導

電影《魔鏡，魔鏡》飾演白雪公主的好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）被拍到新戀情，對象竟是《權力遊戲》「龍母」 艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）2月才剛分手的前男友查利麥克道維爾（Charlie McDowell），兩人被目擊當街摟腰，狀似親暱，一起享受白天約會。

▲莉莉柯林斯大街摟腰新歡？竟是「龍母」2月分手導演前男友。（圖／翻攝自莉莉柯林斯、艾米莉亞克拉克IG）

▲莉莉柯林斯大街摟腰新歡？竟是「龍母」2月分手導演前男友。（圖／翻攝自莉莉柯林斯、艾米莉亞克拉克IG）

根據英國《每日郵報》報導，莉莉柯林斯與查利麥克道維爾在當地時間7月14日享受周末的白天約會，柯林斯穿著牛仔短褲搭配白T恤，男方也一身輕便，兩人不但一起看了場電影、泡在咖啡廳，並被拍到互相摟著對方腰部，一起散步的畫面。

請繼續往下閱讀...

不過今年2月，查利麥克道維爾才跟「龍母」 艾蜜莉亞克拉克分手，他們在女方去年10月生日時，突然在各自IG公開戀情，可惜不到4個月便以工作太忙為由掰了。

▲莉莉柯林斯大街摟腰新歡？竟是「龍母」2月分手導演前男友。（圖／翻攝自莉莉柯林斯、charlie mcdowell IG）

▲莉莉柯林斯大街摟腰新歡，是導演查利麥克道維爾。（圖／翻攝自莉莉柯林斯、charlie mcdowell IG）

查利麥克道維爾今年36歲，大莉莉柯林斯6歲，他曾執導科幻愛情電影《愛有來世》，父親是英國著名男星麥坎邁道爾（Malcolm McDowell）、母親為美國女星瑪麗史汀柏格（Mary Steenburgen）。最知名的一段戀情就是和《龍紋身的女孩》女主角魯妮瑪拉（Rooney Mara）愛情長跑6年，但在2016年宣告分手。

艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）認愛Charlie McDowell。（圖／翻攝自艾蜜莉亞克拉克IG）

▲艾蜜莉亞曾與查利麥克道維爾同時在IG放閃，但現在男方已將PO文刪除。（圖／翻攝自艾蜜莉亞克拉克IG）

莉莉柯林斯同樣出身演藝世家，父親為知名音樂人菲爾柯林斯（Phillip Collins），曾與柴克艾弗隆（Zac Efron）交往，並在拍攝《天使聖物：骸骨之城》與男主角傑米坎貝爾鮑爾（Jamie Campbell Bower）相戀，兩人5年來分分合合，最終戀情在2018年劃下句點。

不過被拍到摟腰約會，莉莉柯林斯與查利麥克道維爾雙方經紀人尚未回應。

推薦閱讀

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

快訊／安以軒生了！　老公全程陪伴「兒子長超帥」小腳掛大顆鑽戒

快訊／安以軒生了！　老公全程陪伴「兒子長超帥」小腳掛大顆鑽戒

隋棠浴室親吻Tony畫面曝光！　「2歲Lucy亂入」夫妻鬥嘴對話閃爆

隋棠浴室親吻Tony畫面曝光！　「2歲Lucy亂入」夫妻鬥嘴對話閃爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

莉莉柯林斯, Lily Collins, 艾蜜莉亞克拉克, Emilia Clarke, 查利麥克道維爾, Charlie McDowell

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 田馥甄第5張個人專輯籌備中！　「一張照片」露餡進度
  2. 王少偉「3年千萬資金全賠光」！　躲8個月不敢出門：真的痛苦
  3. 信1個月甩肉9KG！　放話將辦演唱會「信招待」開趴
  4. 強尼戴普進行9小時心靈對談！認了「脆弱與掙扎」：是我人生縮影
  5. 「12分鐘無碼片」瘋傳！　三上悠亞IG揭密背後真相：很遺憾
  6. 遇上這3星座「先動心就輸了」！　第一名是OO越黏越想逃跑
  7. 蕭亞軒「憔悴失神原因」曝光！　經紀公司出面說話了
  8. 莉莉柯林斯大街摟腰新歡？竟是「龍母」2月分手落腮鬍前男友
  9. 「地獄廚神」高登爬懸崖飆髒話　抓蟲油煎：吃起來像酥脆的蟑螂！
  10. 影／「父親葬禮，三姊妹初次相見」鄭秀文、賴雅妍《花椒之味》預告哭翻網友

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366