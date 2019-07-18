如花拒和她合體！突落淚「我想不開」...慧慈伸手擁抱破冰　利菁感動：好善良

記者林彥君／綜合報導

如花、慧慈、法拉利姊和舞棍阿伯上中天《麻辣天后傳》，慧慈因特殊講話腔調和蓮花指打開知名度，近期淡出演藝圈，沒工作的她與家人同住，弟弟在做裝潢是家中經濟來源，「爸媽很擔心我的身體，都怪我之前得了一場腦膜炎，很痛苦。」

▲如花在節目中突然落淚。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

慧慈在國小6年級罹患腦膜炎，導致智力受損，之後也不易找工作。慧慈過去因上《分手擂台》時紅極一時，還曾和如花、湯尼陳和好娜姬組成「蘆薈雞湯」。不過慧慈和如花在節目上同台零互動，如花自認不是像慧慈一樣靠炒作出道，不願組團，慧慈則說若要組團「我跟法拉利姊可以。」間接打槍如花，讓現場尷尬。

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▲慧慈和如花在節目中擁抱。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

▲慧慈安慰如花。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

如花突然情緒低落眼淚直流，表示因為演藝圈大哥一個個離世，讓她萌生輕生念頭，「我最近很感慨，演藝圈走得很辛苦，我最近想說要不要一起走。」主持人利菁連忙安慰：「千萬不要！」一旁原本和如花沒有交集的慧慈馬上上前關心：「妳怎麼了？不要這樣子，我以前是得腦膜炎，是爸媽給我救活的。」說完彼此握手擁抱破冰，也讓利菁直呼：「慧慈人好好、真的好善良。」



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