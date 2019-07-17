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蔡依林出道滿20年！　少男殺手→天后「醜小鴨女孩不知道嚇壞了多少人」

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林出道滿20年了！不過她坦言後知後覺，「現在才知道昨天是什麼日子！」她見到眾多粉絲精心準備回顧畫面和祝福，特別在17日晚間發表感言，自嘲：「那位不太適合演藝圈的醜小鴨女孩，可不知道嚇壞了多少人！」

▲▼蔡依林出道滿20周年。（圖／翻攝自陸網、攝影中心）

▲蔡依林出道滿20周年。（圖／翻攝自陸網、攝影中心）

蔡依林18歲出道時，被冠上「少男殺手」的稱號，並以《我知道你很難過》唱進音樂榜，可說是一出道就在樂壇成名，接著靠努力不斷轉型進步，歌曲傳唱度高，還有掀起全民模仿的舞蹈，從少男殺手升級天后。她回想起這20年來的奮鬥歷程，有些畫面直呼尷尬，「那位不太適合演藝圈的醜小鴨女孩，可不知道嚇壞了多少人！亦步亦趨，在追逐快速功成名就的迷宮中遊走，一走竟走了20年！」

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接著蔡依林也談起未來規劃，出道20年後，工作已經不再等於自己的生活，以旁觀者的口吻寫道：「她享受孤獨，變得自然更多更多。她，依舊對什麼都好奇，只是多了勇敢，多了自己。」她同時曬出西班牙的旅遊照，最後以Hashtag寫下「我可以」，象徵對自己接下來的期許。

粉絲不斷地透過微博、IG、臉書留言，「愛對的人，每天都是紀念日」、「很慶幸自己生在擁有蔡依林的時代 。」網友呼應蔡依林感言，「也有很多人都是因為當年那個害羞小女孩開始追隨妳的，妳在迷宮中遊走，我們就自願化作照明燈為妳指路」、「妳現在可以更用心擁抱自己，更用力的呼吸了。」大家輪番祝賀「出道20周年快樂寶貝！」

▲▼蔡依林晚一天發表20周年感言。（圖／翻攝自臉書／蔡依林）

▲蔡依林晚一天發表20周年感言。（圖／翻攝自臉書／蔡依林）

【蔡依林臉書全文】

後知後覺 現在才知道昨天是什麼日子！！
謝謝寶寶們的回顧和慶祝。

說實話，看了八百次那些令我想鑽地洞的初見面，還是有點害臊，尷尬 尷尬 尷尬。
那位不太適合演藝圈的醜小鴨女孩，可不知道嚇壞了多少人！！！ ！！
亦步亦趨，在追逐快速功成名就的迷宮中遊走，一走竟走了20年～～～～

20年後，滿滿的工作不再等於她的生活。
滿足外界，也不再是她的唯一指南針。
她喜歡自己，變得容易許多。
她享受孤獨，變得自然更多更多。
她，依舊對什麼都好奇，只是多了勇敢，多了自己。

#我可以

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