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爸爸意外去世！　小A辣被辱罵丟臉「我是你爸就掐死你」哭了：他最愛我

記者李湘文／綜合報導

網紅小A辣雖然生理性別是男生，但2018年砸錢隆乳、削骨整型，如今同時擁有男性性器官和E罩杯乳房，外表看起來就是個嫵媚女生。他自己並不覺得不便，卻常被難以接受的網友辱罵，近期甚至收到一封寫著「我要是你爸就把你掐死」的私訊，忍不住哭了出來。

▲小A辣被辱罵「我是你爸就掐死你」。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

▲小A辣生理性別是男生，但隆乳後外貌變得嫵媚。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

一名網友近期透過臉書私訊，詢問小A辣性別是不是男生，得到肯定的答案後，又質疑「那你怎有奶，還有男友」，這才知道他的胸部是整型而來。該名網友立刻爆粗口大罵：「死人妖，我要是你爸就把你掐死，丟臉。而且你以為男人跟你在一起是愛你哦？他們只是要玩你這死人妖，噁心。」

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▲小A辣被辱罵「我是你爸就掐死你」。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

▲小A辣被辱罵「我是你爸就掐死你」。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

對於這類辱罵留言，小A辣通常都抱持樂觀態度，認為口出惡言的人自然會有報應，但這回對方牽扯到爸爸，令他忍不住不愉快起來。小A辣直接回應：「你罵我沒關係，但我爸2年前發生意外過世了，整理他手機他還在看我的影片，他是最愛我支持我的人，請你不要拿他來說。」

▲小A辣被辱罵「我是你爸就掐死你」。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

▲小A辣想起爸爸，難過落淚。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

小A辣將這段對話截圖PO網，回憶起已經過世的爸爸，忍不住落淚：「之前每天我拍新影片，他都會第一個搶先看，問我媽看了沒，每天在客廳電視播《我的菜》來聽，我相信到天上的他還是在守護著我。」哭了一場，他整理心情：「哭完好多了，我沒事，繼續前進。」讓許多粉絲心疼不已、紛紛留言為他打氣。

▲小A辣被辱罵「我是你爸就掐死你」。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

▲小A辣從小喜歡女性裝扮。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

事實上，小A辣從小喜歡女性打扮，但長大後才第1次在爸爸面前穿女裝，被對方質問了一句「你現在這個樣子，是要去變性還是怎樣」，因而感到非常難過。他後來問媽媽：「變性會讓爸爸覺得很丟臉嗎？」卻得知爸爸並不是嫌棄他，而是私下查了很多關於變性的資料，擔心如果長期施打女性荷爾蒙，可能會導致壽命減短，「他希望我可以活久一點，不想要損失我這個兒子」，流露對孩子深深的愛。

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