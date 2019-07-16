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高材生歌手為音樂冷戰爸媽！　每月7千過活...熬到晉升老闆

▲▼魏妙如為音樂家庭革命 。（圖／魏妙如）

▲魏妙如為音樂，和家人家庭革命 。（圖／魏妙如提供）

記者盧薇淩／台北報導

新加坡創作歌手魏妙如，兩年前以《偉大的旅行》專輯勇闖台灣，2019年再帶著《如果搬到你的城市裡》EP跨海來台。她是畢業於國立新加坡大學新媒體系的高材生，當年不顧家人反對走音樂圈，不靠爸仍走自己的路，自組活動公司開始存錢做專輯，至今還因為對花藝的興趣，開了一家小花店，成為花藝師，即便辛苦但甘之如飴。

魏妙如9歲開始學鋼琴，15歲初次練習創作，18歲正式進入海蝶訓練班，參加過大大小小許多歌唱比賽，當年從新加坡國立大學新媒體系（Communications and new media）畢業後，不顧家人反對朝全職歌唱的路無畏前行，因為有著海蝶音樂旗下「非常歌手訓練班」的培訓實力背景，發片前就曾替林俊傑、蔡淳佳、弦子、梁文福等人唱過無數DEMO，同時也在新加坡livehouse空間以及各式婚禮駐唱。   

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但也因走音樂路，掀起家庭革命，爸媽和她冷戰，曾好長一段時間沒跟父親講過話，也硬頸地不跟家裡拿錢，勒緊褲帶過活做音樂。她省吃儉用，扣除店租等工作必須開銷，吃喝拉撒一個人每個月花費至少2萬多台幣，但當地物價約是台灣3倍，大約等於她每月只花台幣7千元生活費的程度，生活拮据且辛苦。

▲▼魏妙如為音樂家庭革命 。（圖／魏妙如）

▲魏妙如每月大約只花台幣7千元生活 。（圖／魏妙如提供）

不過她積極拓展工作，長期征戰許多表演場子，索性開啟活動表演公司，也因為接觸到婚禮演出，自己又喜好花藝，靈機一動再展周邊副業，開起了網路花藝，並擁有了一間小花店當起老闆，但她左手賺進錢、右手做音樂，付出去的帳單，全跟工作有關，努力維持生計之餘，幾乎不買衣服、不弄指甲、不去美容，連髮廊、治裝都是工作上有人贊助才去，可說是省到不行。她自認是音樂「工作狂」，甚至可為了音樂放棄愛情，「前提是如果對方不支持我的理想，再多年的感情我想也是可以放棄。」

▲▼魏妙如為音樂家庭革命 。（圖／魏妙如）

▲魏妙如省吃儉用過活。（圖／魏妙如提供）

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