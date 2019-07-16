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超犯規！主播劉宜函「半透明」婚紗　網：這衣服合理嗎

記者許逸群／台北報導

台視主播劉宜函婚紗照曝光，辛苦的拍攝總算有代價，唯美的仙女級婚紗讓粉絲讚不絕口，不過她也笑說：「我雖然愛胡鬧，但拍照要一直笑其實滿折騰我的，因為我從小就不太有表情時常被誤認臭臉，本來以為拍婚紗就是一系列的各種僵笑及尷尬，沒想到⋯出乎意料！只要做很我的我，也可以很有fu。」

▲▼主播劉宜函婚紗照。（圖／取自劉宜函臉書）

▲▼主播劉宜函婚紗照。（圖／取自劉宜函臉書）

▲▼主播劉宜函婚紗照。（圖／取自劉宜函臉書）

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劉宜函與男友交往3年，即將在今年9月結婚，前陣子到雙胞胎女星佩佩開的「Wedding21韓式婚紗」挑選婚紗，她的好身材被婚紗襯托地更為亮眼，無論是S曲線還是小蠻腰。她其中一件半透明、薄紗鏤空的性感婚紗，更是被網友大讚「超犯規」、「這衣服是合理的嗎」，甚至被笑虧「穿這件能播報新聞嗎」。

▲▼主播劉宜函婚紗照。（圖／取自劉宜函臉書）

▲▼主播劉宜函的黑色裸紗相當「犯規」。（圖／取自劉宜函臉書）

▲▼主播劉宜函婚紗照。（圖／取自劉宜函臉書）

劉宜函表示，拍攝過程中回歸以人物為主，沒有過多的裝飾物與刻意表情， 卻可以讓照片洋溢小甜蜜的氛圍。她笑稱，拍婚紗當天也體驗到什麼叫做大較勁，一到外拍場景，馬上感受到其他組新人的雷達眼神掃過，擦身而過時上演紅毯心機橋段。

▲▼主播劉宜函婚紗照。（圖／取自劉宜函臉書）

▲主播劉宜函婚紗照被譽為仙女等級。（圖／取自劉宜函臉書）

另外，劉宜函也相當感謝佩佩的協助，「也見識到很猛的佩佩，直接親自在廁所幫我黏nu bra，膠帶什麼顏色最自然、黏哪裡才對，從前當新娘model果然不一樣，一次黏到位！然後一路跟著我頂著大太陽幫我吹小電扇，Love u。」

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主播, 劉宜函, 佩佩婚紗

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