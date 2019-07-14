楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星楊冪14日現身機場，身穿短版上衣露出纖細螞蟻腰，加上上圍傲人，連機場男員工都忍不住回頭看。她在娛樂圈有「勞模」稱號，最近拍完新劇《暴風眼》，行程依舊滿檔。

▲楊冪拍戲包緊緊，戲外難得露出好身材。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室）

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▲楊冪新劇《暴風眼》演女長官。（圖／翻攝自微博／暴風眼）

楊冪現身北京機場走VIP通關，仍被粉絲捕捉到女神身影。她擁有傲人D奶，打從保母車車門一開，第一件事先單手遮胸，下車時雙峰微晃，加上身穿短版黑色上衣，U字剪裁正面大露鎖骨以下10公分，加上纖細腰身零贅肉，身材比例完美，走在VIP通道，連空姐、機場工作人員都忍不住回頭看一眼，女神魅力無法抵擋。

▲楊冪現身北京機場，下車第一時間先護胸。（圖／翻攝自微博／女明星私服）

▲楊冪身穿短版黑色上衣，大露鎖骨以下和腰身。（圖／翻攝自微博／女明星私服）



▲楊冪上衣性感，走在機場專屬通道，空姐、男員工都忍不住回頭看。（圖／CFP）



雖然曾被外界喊紙片人，楊冪纖瘦身材被讚「瘦而不柴」，好身材掀起網友驚呼「胸都快掉肚皮上了」、「這身材讓人羨慕，重點是還有胸」，還有人檢討「自律真的很重要」、「默默放下手中的雪糕」、「羨慕了，要減肥了」、「看不出是一個孩子的媽。」

▲楊冪身材前凸後翹。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室）

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