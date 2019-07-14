ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星楊冪14日現身機場，身穿短版上衣露出纖細螞蟻腰，加上上圍傲人，連機場男員工都忍不住回頭看。她在娛樂圈有「勞模」稱號，最近拍完新劇《暴風眼》，行程依舊滿檔。

▲▼楊冪現身北京機場，短版黑上衣藏不住傲人上圍。（圖／翻攝自微博／女明星私服）

▲楊冪拍戲包緊緊，戲外難得露出好身材。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室）

請繼續往下閱讀...

▲▼楊冪新劇《暴風眼》演女長官。（圖／翻攝自微博／暴風眼）

▲楊冪新劇《暴風眼》演女長官。（圖／翻攝自微博／暴風眼）

楊冪現身北京機場走VIP通關，仍被粉絲捕捉到女神身影。她擁有傲人D奶，打從保母車車門一開，第一件事先單手遮胸，下車時雙峰微晃，加上身穿短版黑色上衣，U字剪裁正面大露鎖骨以下10公分，加上纖細腰身零贅肉，身材比例完美，走在VIP通道，連空姐、機場工作人員都忍不住回頭看一眼，女神魅力無法抵擋。

▲▼楊冪現身北京機場，短版黑上衣藏不住傲人上圍。（圖／翻攝自微博／女明星私服）

▲楊冪現身北京機場，下車第一時間先護胸。（圖／翻攝自微博／女明星私服）

▲▼楊冪現身北京機場，短版黑上衣藏不住傲人上圍。（圖／翻攝自微博／女明星私服）

▲楊冪身穿短版黑色上衣，大露鎖骨以下和腰身。（圖／翻攝自微博／女明星私服）

▲▼楊冪上衣性感，走在機場專屬通道，空姐、男員工都忍不住回頭看。（圖／CFP）

▲楊冪上衣性感，走在機場專屬通道，空姐、男員工都忍不住回頭看。（圖／CFP）

雖然曾被外界喊紙片人，楊冪纖瘦身材被讚「瘦而不柴」，好身材掀起網友驚呼「胸都快掉肚皮上了」、「這身材讓人羨慕，重點是還有胸」，還有人檢討「自律真的很重要」、「默默放下手中的雪糕」、「羨慕了，要減肥了」、「看不出是一個孩子的媽。」

▲▼楊冪身材前凸後翹。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室）

▲楊冪身材前凸後翹。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

推薦閱讀

上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩喊話：永遠都是9個人

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩喊話：永遠都是9個人

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

「婚後最愛撒的謊」昆凌全說了！　前輩開口點醒她：周杰倫才是陪伴一輩子的人

「婚後最愛撒的謊」昆凌全說了！　前輩開口點醒她：周杰倫才是陪伴一輩子的人

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

餐廳偶遇Lisa！「真實0修圖身材」現形　超狂紙片薄腰網看呆

餐廳偶遇Lisa！「真實0修圖身材」現形　超狂紙片薄腰網看呆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

快訊／利菁道歉！　揭「孫協志夏宇童交往證據」逆轉：是我誤會了

快訊／利菁道歉！　揭「孫協志夏宇童交往證據」逆轉：是我誤會了

愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

愛紗貼身白T「渾圓胸型」全看光！　離婚5個月「破褲開到腿根」穿搭破尺度

蔡依林「直接中空」朝聖網美牆！　鏡頭拉遠…網揪「阿信笑開花」現身了

蔡依林「直接中空」朝聖網美牆！　鏡頭拉遠…網揪「阿信笑開花」現身了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩喊話：永遠都是9個人

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

「婚後最愛撒的謊」昆凌全說了！　前輩開口點醒她：周杰倫才是陪伴一輩子的人

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下一句酸爆！　網怒洗版譙：妳居然有朋友

餐廳偶遇Lisa！「真實0修圖身材」現形　超狂紙片薄腰網看呆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

快訊／利菁道歉！　揭「孫協志夏宇童交往證據」逆轉：是我誤會了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊冪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. John曝理科太太大笑時刻：別人遭遇不幸！　她斜眼瞪「多比」秒笑噴
  2. 大S狂酸阿雅…網友超怒「惡評塞爆留言」　汪小菲心疼護妻反擊了！
  3. 楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看
  4. IG狂冒垃圾廣告「加微信買手錶」　蔡阿嘎爆氣留言嗆聲…網噴笑推：神回
  5. Gail合體蘇打綠阿福萌唱六連發　美聲塞爆廣場...離開還被包圍！
  6. 燈全暗CLC驚「停電嗎？」粉絲應援影片出現7人全淚崩
  7. 《聲林》嘪瑋鵬錯失機會「不要離開我！」　情緒陷低潮：把音樂關掉
  8. 游泳男神女友露正臉…網驚年齡差很大！　遭指「被富婆包養」怒了
  9. 182cm世界小姐「3歲女兒身高超驚人」！　直逼媽腰部…網驚：基因太強
  10. 嫁給雷神弟7個月　麥莉「不要生小孩」親吐背後原因超揪心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366