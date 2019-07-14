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Gail合體蘇打綠阿福萌唱六連發　美聲塞爆廣場...離開還被包圍！

記者蔡琛儀／台北報導

13歲泰國音樂神童Gail，14日擔任「曙光祭」最後一天的壓軸演出，讓信義香堤廣場瞬間被擠爆，不過這幾天台北天氣相當悶熱，連晚上都還是會讓人爆汗，Gail也忍不住甜笑說：「今天好熱！」但她表示覺得還是泰國比較熱一點。

▲▼Gail曙光祭演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼Gail在曙光祭開唱，蘇打綠阿福（左）也擔任吉他手。（圖／記者張一中攝）

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▲▼Gail曙光祭演唱會。（圖／記者張一中攝）

Gail今天一連獻唱六首歌曲，有一半是她參加《聲鄰之王》比賽時的歌，開場就和曙光祭策劃人、蘇打綠團長阿福一起同台演出蘇打綠的經典歌《小情歌》，隨後又背起吉他自彈自唱魏如萱的《你啊你啊》，飆唱蕭敬騰《讓我為你唱情歌》、盧廣仲《我愛你》，甚至拿起烏克麗麗，挑戰唱李千那的台語歌曲《心花開》，最後才以曙光祭活動主題曲《在未來的日子綻放笑容》，為活動劃下完美句點。

《在未來的日子綻放笑容》由阿福擔任製作人，Gail直誇阿福人很好，給了她很多建議，「能跟他一起工作真的很棒！」她一下台也有許多粉絲跟在後面，紛紛爭睹她可愛的模樣，最後她也親切和粉絲合照。

▲▼Gail曙光祭演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲Gail今天晚上在曙光祭演唱。（圖／記者張一中攝）

Gail今天晚餐吃了水餃，不過工作人員透露，其實前幾天她耐不住家鄉味的誘惑，跑去吃了泰式料理，她直讚：「台灣的泰式料理很好吃。」而她在登台前也難掩緊張，最後工作人員的女兒跟她在後台玩起小遊戲，稍稍緩解了她的緊張感，接下來她計劃想和家人去淡水、日月潭旅遊放鬆。

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Gail, 聲林之王, 蘇打綠, 阿福

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