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被嫌「不是在找另外一個孫燕姿」　瑞瑪席丹唱出自我！

記者關韶文／台北報導

瑞瑪席丹2018年發行首張個人專輯，時隔半年後在三創舉行「你 知不知道」個人首場售票演唱會，除了演唱首張專輯的歌曲外，還挑戰經典節奏藍調歌曲《Hit the road Jack》跟茄子蛋《浪子回頭》，再加上首次挑戰公開自彈自唱，吉他跟鋼琴兩種樂器分別交換彈奏，讓她壓力超大。而瑞瑪席丹也分享了過去試唱時，「曾被嫌棄不是在找另外一個孫燕姿。」

當Rima唱到迪士尼組曲時表示：「每個女孩心中都有一個迪士尼，有些女孩，就像是自己，外表看起來很man一點都不迪士尼，其實她們都很愛迪士尼。雖然自己總是被叫小王子，不過只要是到了迪士尼樂園，都會被樂園的氣氛、音樂感染，心中的公主就現身了。今晚就讓大家跟我一起待在迪士尼組曲這10分半中，讓我們一起沉浸在迪士尼裡，一起喚起公主魂，一起找回公主夢。」

▲▼瑞瑪席丹。（圖／愛貝克思提供）

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▲▼瑞瑪席丹舉辦個人演唱會。（圖／愛貝克思提供）

▲▼瑞瑪席丹。（圖／愛貝克思提供）

此外，Rima這次在演唱會上唱了孫燕姿的《遇見》，唱完她跟大家分享說：「這首歌是國中時冷冷的冬天裡沒有錢買mp3，常跟同學借ipod邊上課邊偷聽歌，裡面的歌曲清單就有《遇見》。這首歌到現在聽都是會有種心裡刺痛的感覺。這首歌也是她第一次去錄音室試唱時的歌曲之一，當時她試唱完被現場人員說「我們不是在找另一個孫燕姿耶！」雖然被這麼說，不過當時他們鼓勵我應該要繼續唱，唱出屬於自己的味道，唱出自己的歌。

這次演唱會曲目編排費盡心思，其中有一個環節是節奏比較快的一連串歌曲，這些歌曲在排練的時候，常常會被音樂總監跟歌唱老師提醒要記得呼吸跟換氣，剛開始練的時候，常常無法好好唱完，雖然後來有抓到呼吸的節奏，不過也還是會唱到忘記呼吸，讓音樂總監跟歌唱老師在演唱會開始前，不時提醒她「要記得呼吸、要記得換氣」。


 

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