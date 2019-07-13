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台北電影獎／蔡嘉茵《大餓》「胖妞減肥」奪新人！哽咽：我的存在是給更多元的選擇

記者洪文／台北報導

第21屆台北電影獎頒獎典禮21日舉行，蔡嘉茵以新片《大餓》演出胖妞減肥的故事，打動人心，奪下最佳新演員獎。她上台相當激動，「謝謝從小到大一起長大的朋友，謝謝天上的爸爸、媽媽，希望你們看到這個獎會很開心！」

▲台北電影獎，最佳新演員蔡嘉茵。 （圖／記者林敬旻攝）

▲蔡嘉茵。 （圖／記者林敬旻攝）

蔡嘉茵上台表示：「謝謝評審，這次是第一次有入圍名單的制度，因為這個制度，讓我們這些新人有更多被看見的機會。」她隨後謝謝其他新人入圍者大鶴、有王可元、李夢苡樺、謝章穎，「很開心跟你們一起入圍，我為大家取了名字，叫北影寶寶，真的很榮幸！」台下王可元感動不已，哭成淚人兒。隨後她謝謝大餓劇組，謝謝姚坤君老師，也謝謝喜翔大哥、陸弈靜等演藝圈前輩。她又謝謝母校台灣大學戲劇系，並笑說：「台灣大學真的有戲劇系，而且20多年了！」

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▲台北電影獎，最佳新演員蔡嘉茵。 （圖／記者林敬旻攝）

▲蔡嘉茵。 （圖／記者林敬旻攝）

蔡嘉茵突然哽咽表示：「謝謝從小到大一起長大的朋友，謝謝天上的爸爸、媽媽，希望你們看到這個獎會很開心，謝謝導演謝沛如，謝謝你願意相信我，謝謝你願意講這個故事，這個獎是我們一起拿到！」最後她表示：「我是個特別的演員，希望我的存在，可以讓創作者有更多想像，更多元的選擇。」

▲台北電影獎，最佳新演員蔡嘉茵。 （圖／記者林敬旻攝）

▲蔡嘉茵。 （圖／記者林敬旻攝）

台北電影獎頒獎典禮13日舉行，光是頒獎嘉賓集結15位台灣女神包括徐若瑄、陳意涵、林依晨、林心如、許瑋甯、陳庭妮、隋棠、謝欣穎、李千那、張榕容、夏于喬、宋芸樺、柯佳嬿、吳可熙、曾珮瑜，以及邱澤、林書宇、李李仁、鄭人碩、施名帥等人出席，陳勢安、朱俐靜則擔任表演嘉賓。

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台北電影節, 台北電影獎, 蔡嘉茵, 大餓

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