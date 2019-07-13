林思宇和坤達組CP壓力大　發吻照被網友虧「柯佳嬿在妳後面很火」

記者李欣容／台北報導

台視、三立週日偶像劇《月村歡迎你》經過半年的拍攝終於殺青，昨（12日）晚舉辦殺青酒，第一次當女主角的林思宇上台講沒兩句話就淚崩，隨後搞笑說，這次拍戲最讓她困擾的是，每次想發劇照都不知道要不要tag坤達，「因為網友都會留言，『佳嬿姐在後面很火』。」

▲《月村歡迎你》殺青酒 。（圖／三立提供）

林思宇第一次當女主角壓力大，每次看完觀眾評價隔天又要進組拍攝，心情很容易受影響，好在後來反應越來越好，拍殺青戲當天，大家都在等著看她哭，甚至劇組有人拿著手機在等拍她落淚，但導演喊卡的時候她還ㄍㄧㄥ得好好的，最後聽到「今天是南月禮與畢國建的最後一次」馬上爆哭。

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▲左起坤達、林思宇、李佳豫、吳念軒。（圖／三立提供）

林思宇的個性比較中性，常被導演說看不到她的粉紅泡泡，坤達有時也會用激將法，虧她：「這部戲是雙男一哦！」林思宇邊拍邊調整，才漸漸抓到感覺。





▲林思宇笑說，終於可以把坤達還給柯佳嬿了 。（圖／三立提供）

雖然坤達是林思宇的偶像，但跟人夫拍戲也是另一種壓力，有時候想發吻戲照片都不知道要不要tag坤達，怕被網友說「佳嬿姐在後面很火」讓她壓力更大，殺青後她終於鬆口氣，「我終於要把坤達哥還給佳嬿姐了！」