廖文強「坐下寫歌起身竟天亮」　自認易分心..僅音樂堅持12年

▲廖文強做音樂12年。（圖／記者季相儒攝）

記者盧薇淩／專訪

歌手廖文強推出新專輯《活著是對命運最好的反抗》，他在樂壇載浮載沉10年，獨立製作音樂，最終等到簽進何樂音樂，和田馥甄、信成為同門，音樂成績逐漸被看見。說到對音樂的熱愛，他說：「我曾經覺得這輩子就做這件事了。」從來都不是能專心的人，他回憶大三時開始創作，從坐下來寫歌到起身，一剎那已經天亮，他才突然驚覺，只有音樂能讓他不論花多少時間，都累此不疲。

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▲廖文強推出新專輯。（圖／記者季相儒攝）

廖文強說，「我很容易分心，無法專注做一件事太久，從唸書時候就是。但大三某天晚上寫歌，午夜坐下來開始寫，弄完歌起身居然就天亮了，中間沒有休息，這過程中我不覺得久，我可以一直做、一直做，沒覺得累跟痛苦。」雖然在獨立音樂時期苦撐12年，但廖文強說，「我其實沒有覺得自己熬很久、很難熬，這麼多年我很務實，只會看作品有沒有比上一個更好，我知道自己在進步，但一直慢慢更好。」

不過廖文強也坦言，剛開始創作時得失心很高，推出首張創作專輯那年，他苦等金曲獎入圍名單上出現自己，「公布當天我一個人騎著腳踏車，去附近的土地公廟看直播，一直沒聽到自己的名字，到最後直播結束都在上字幕了，才發現真的沒有入圍。」當天非常沮喪，廖文強拒絕旁人跟他說話，「我是會檢討自己哪邊做錯的人，原來挑戰某些東西，自己還差得遠，以前會很想從別人的嘴裡認同自己。」





▲廖文強坦言剛開始得失心重。（圖／記者季相儒攝）

直到後來，廖文強逐漸知道自己的定位，每當想要放棄音樂，總會出現轉機及曙光，「我知道自己有什麼、人家要什麼，把事情做好最重要。」在做音樂第8年時，為了專輯推動「盲籌」計畫，亦即歌迷要在完全沒聽過音樂時，就要付費支持，原以為高難度門檻難達成，沒想到集資順利破40萬，是令人振奮的轉機；後來陸續接到跟樂團合作、創立手寫字體，在每一個覺得快撐不下去時刻，總有希望突然出現，支持他一路走到現在。

簽進何樂音樂以前，廖文強獨立製作12年，他收過情緒低落的網友反饋，「他說他遺書都寫好、自殺很多次了，聽到我的歌救了他，這些一直都對我來說很重要。」就算寫歌無法讓他買房、轉大錢，「但有救到人，救了一條命，就覺得可以繼續做。」

▲廖文強收到網友反饋，支持自己繼續創作。（圖／記者季相儒攝）



廖文強新專輯《活著是對命運最好的反抗》，主打歌曲是《我敢活著（又怎麼會害怕死亡） 》，不管專輯概念抑或歌曲名稱，緊繞著「活著」主題，聊起刻意強調的原因，廖文強說：「前陣子突然覺得，好好活著蠻有意義的，感覺社會上狀況很動盪，心很害怕不安穩。」也透過歌曲，傳遞再絕望的低潮，只要繼續活著，都會有反抗的機會。