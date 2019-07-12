《獅子王》首波影評出爐！　外媒批「要做好失望的準備」

記者鄭又菡／綜合報導

萬眾矚目的迪士尼電影《獅子王》被外媒瘋狂稱讚內容相當精彩，網友們對電影的評價也都相當高。然而，在爛番茄（Rotten Tomatoes）的評價卻只有58％，有一位影評認為，「與其他大多數迪士尼的經典動畫重拍相比，《獅子王》更像是一個消費產品。」

《獅子王》在隨著影評數的增加，評價不但沒有上升，竟還不斷下滑，目前也已經跌破新鮮的及格線，被標示為「爛」。美國著名電影網站《IndieWire》給了差評，並稱：「《獅子王》是一部沒有靈魂的電影，只不過是一部貪婪企業做出來展示他們高超動畫技術的電影！」而還有影評人甚至警告觀眾們「要做好失望的準備。」

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▲《獅子王》首波影評不如預期。（圖／翻攝自Rotten Tomatoes）

相對於差評，另一方的評價則表示，「《獅子王》是因為現在電影界商業化所以才變成了這樣的。」不過，迪士尼似乎也沒有太慌張，畢竟《阿拉丁》的爛番茄指數也只有57％，還是擋不住觀眾們對電影的喜愛，票房依然大賣，所以好不好看還是要等大家親自看完電影後才能評價！

▲《阿拉丁》的爛番茄指數也只有57％，但依然票房依然大賣。（圖／翻攝自Rotten Tomatoes）