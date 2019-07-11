鄭人碩紅到國外！多倫多台灣影展封為「焦點影人」

記者洪文／綜合報導

鄭人碩創下2018年創下台片最高票房紀錄，近日又剛拿下日本短片影帝，沒想到11日又榮膺多倫多台灣電影節（TFFT）的「焦點影人」，獲邀飛往加拿大與觀眾見面。

▲鄭人碩。（圖／記者張一中攝）



鄭人碩這一年演出《寒單》、《角頭2：王者再起》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》等3部風格迥異的電影，不僅屢創票房佳績，更大受國外影展青睞。特別是他在《寒單》中的精彩表現，令該影展策展人徐弘益（Morgan Hsu）印象深刻，盛讚他將社會邊緣人的角色詮釋地令人同情，更散發滿滿男性魅力、成為片中最吸睛焦點，因此決定力邀他擔任本屆的焦點影人，《寒單》也風光獲邀影展開幕片。

請繼續往下閱讀...

▲鄭人碩。（圖／記者周書羽攝）



第一屆多倫多台灣影展特別選了9部題材特殊、廣受觀眾歡迎的國片放映，其中就有3部片是由鄭人碩主演，其他片單也包括《比悲傷更悲傷的故事》、《祝我好好孕》等國片。驚人的是，鄭人碩擔任「焦點影人」的消息一出，竟吸引大批當地媒體前來報名專訪，就連多倫多最大的連鎖戲院Cineplex也搶著派專人採訪，甚至想在戲院刊物上為他製作專題報導，迴響程度超乎預期，也讓策展人電話接到手軟，笑說鄭人碩的行程一下子就被塞滿，可能連走訪城市觀光的時間都很難擠出來。

▲鄭人碩。（圖／記者張一中攝）



多倫多台灣影展為了將「台灣角頭」碩哥的獨特魅力介紹給當地觀眾，特別在網路上找了許多形容鄭人碩的新名詞，發現「台灣最有荷爾蒙的男星」最具代表性，但沒想到這個詞直接翻成英文有一定難度，讓策展團隊苦思許久，還另外找來五位華僑幫忙腦力激盪，才終於想出「The most hormonal male star」來向加拿大觀眾介紹鄭人碩，3部由他主演的電影也大受歡迎，其中尤以獲得台北電影獎11項提名的《寒單》最受歡迎，一開賣就被秒殺，《角頭2：王者再起》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》也接近完售，足見鄭人碩在加拿大的人氣相當旺。



▲鄭人碩。（圖／記者張一中攝）



以《寒單》入圍台北電影獎最佳男主角獎的鄭人碩，將出席7月13日登場的頒獎典禮，與女星徐若瑄共同頒發最佳女配角大獎。7月13日19:00『第21屆台北電影獎頒獎典禮』，請鎖定ETtoday將全程直播，帶你隨時追蹤電影最新資訊。