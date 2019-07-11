大S揭「閨蜜手勢」背後意義　網笑翻：是她們會做的事！

記者傅家妤／綜合報導

大S和小S、范曉萱、阿雅參加陸綜《我們是真正的朋友》，姊妹合體一起遊緬甸，曝光私下相處真實一面，掀起不少關注，近來有網友發現她們4人合體時，不時會比出一個特殊手勢，非常好奇該手勢到底代表什麼，對此大S也給出了解答。

▲大S和小S、范曉萱、阿雅在節目中不時會比出同一個手勢。（圖／翻攝自微博／《我們是真正的朋友》）



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大S和小S、范曉萱、阿雅近來合體參加真人秀，4人雖偶有爭執，但大部分時間感情都非常好，在節目中也盡顯姐妹間的超強默契，節目播出後有觀眾發現她們聚在一起時，會比出一個特殊的手勢，4人會把拇指、食指緊緊捏在一起，另外三指則是微微翹起，見面時她們就會把拇指及食指緊貼彼此，形成一個圓圈。

▲大S和小S、范曉萱、阿雅發明出專屬4人的特殊手勢。（圖／翻攝自微博／《我們是真正的朋友》）

根據《新浪綜藝》報導，大S受訪時也親自回應了該手勢的背後意義，稱這是4人為了不與別人做一樣的事情而發明的，「這個手勢也沒有什麼特別的意義，就是我們從小就自己發明了一個不想跟別人一樣的手勢，所以一直到現在都是這個手勢，沒有特別的意義欸。」不少網友看了她的回答後，紛紛笑言「這樣的手勢我也想有一個」、「不想跟別人一樣，很符合她們的風格，就是4個人會做的事」，也有不少粉絲表示也想要與好友創造一個屬於自己的手勢，意外掀起不少熱議。