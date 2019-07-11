從華研到何樂！　「長腿男神」接棒成為田馥甄師弟

記者關韶文／台北報導

歌手信加盟何樂音樂，成為田馥甄師弟，11日現身北京舉辦新專輯《煉金術》發片記會，笑說每兩三年都想從野獸變成「情獸」，被問到真正加盟新公司的原因，信笑說，「我總要有一個港可以靠港。」

▲田馥甄上月才加盟何樂。（圖／記者黃克翔攝）

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記者會上，他以一套深V紫色西裝帥氣出場，與媒體分享這次音樂的甘苦，從發片前就傳來捷報，首發同名單曲不僅令粉絲驚艷，捨棄原本嘶吼高亢嗓音，這回改以「溫柔攻勢」出輯！

多了更多細膩情感的詮釋，他表示，每首歌都是經歷無數次砍掉重練，自己很滿意這次作品，希望粉絲可以聽到改變。《煉金術》耐聽十足、MV更於發片前一天在YouTube突破百萬點擊大關，他打趣說：「對於我這個沒什麼能力、只剩長的帥了點、腿長了點、唱歌還可以的資深歌手來說是個大大的鼓勵、謝啦！請繼續⋯⋯」希望粉絲繼續支持點下去。

▲信加盟何樂音樂，在北京舉辦發片記者會。（圖／何樂音樂提供）

信離開華研後，跟隨田馥甄腳步加盟何樂音樂，推出最新專輯《煉金術》。他形容，製作專輯彷彿就是一場鍊金過程，尤其收到錄音室製作費竟要上百萬，讓經紀人哭笑不得。

會後受訪時，信被問到真正選擇何樂音樂的原因，他笑說，「因為人和很重要，緣分，我總是要有一個港可以靠港，這個港又很大，港口又是一個新的。」信表示公司福利很好，「預算無上限，8支MV全拍！」