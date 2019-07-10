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網紅韓安冉「瘋狂整型32次」後悔了：好醜好醜好醜　宣布全臉重整！

記者劉宜庭／綜合報導

20歲大陸網紅韓安冉最初參加節目《變形記》爆紅，從16歲開始不斷進行整型手術，還曾自爆一共整了32次，放話「活到老整到老」。沒想到，她6日宣布重新大面積整型，除了重建鼻子，額頭和太陽穴裡頭的填充物，也全都要抽掉。

▲韓安冉過去自爆整型32次。（圖／翻攝自韓安冉微博）

▲韓安冉過去自爆整型32次。（圖／翻攝自韓安冉微博）

▲韓安冉過去自爆整型32次。（圖／翻攝自韓安冉微博）

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▲韓安冉過去自爆整型32次。（圖／翻攝自微博／韓安冉o3o）

韓安冉6日透過微博發文宣布，已經重新大面積進行臉部整型，還不忘自嘲：「我小時候真是畸形審美啊，把臉整那麼假。」她透露，前一天進行手術，將額頭和太陽穴的脂肪全都抽出，原先的尖鼻也重新做圓，力求能看起來更自然一些，而原先因為填充脂肪過多導致下垂的臉，也重新進行提升了。

「現在整的容都是小時候畸形審美造的孽！」對於過去瘋狂整型的成果，韓安冉顯然十分懊悔，她也藉著自身慘痛案例強調，「整容一定要自然！自然！自然！不然真的很醜很醜很醜。」

▲韓安冉過去自爆整型32次。（圖／翻攝自韓安冉微博）

▲韓安冉全文。（圖／翻攝自微博／韓安冉o3o）

事實上，韓安冉擁有400萬微博粉絲，自成名以來便話題不斷，戀愛過程更是戲劇化。她與男友交往以來分合多次，直到去年意外懷孕才穩定下來，並於今年3月登記結婚，生下女兒後，於6月補辦婚禮，沒想到過沒多久，就鬧出婚變爭議，痛罵網紅「陳妮妮」勾引自己的老公，並自爆已經向小豬提出離婚，「我不想找下一個，我不會再結婚了。我不需要男人了。」

▲網紅穆雅斕被爆白吃白喝喜酒。（圖／翻攝自微博／韓安冉o3o）

▲韓安冉離婚。（圖／翻攝自微博／韓安冉o3o）

▲韓安冉6月補辦婚禮。（圖／翻攝自微博／韓安冉o3o）

當時，小豬發出道歉聲明，坦言自己壓力很大，因為賺錢賺不過老婆，每天喝酒澆愁，有了孩子之後更是喘不過氣，「在此我要給韓安冉道歉，沒能在事業上對你起到幫助。但是我會努力，給我老婆孩子好的生活，對不起讓大家擔心了！」不過，後來事情又出現翻轉，他為了追回愛妻追到三亞，買花要哄回對方，並將過程錄下PO網，後來女方不僅按讚、還留言回說，「虐妻一時爽，追妻火葬場。」互動引發外界揣測小倆口已經和好，感情世界令人捉摸不透。

▲韓安冉、小豬。（圖／翻攝自微博／韓安冉、小豬）

▲小豬飛到三亞追妻。（圖／翻攝自微博／小豬）

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