ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

麵包超人為什麼從不吃東西？　爆紅31年…幕後聲優親吐2大真相！

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《麵包超人》爆紅31年，主角「麵包超人」正義形象深植人心，只要遇到誰有困難或肚子餓，連自己的臉都可以撕下來給對方吃。但是故事中所有角色都吃過東西，只有麵包超人沒有吃東西的畫面，引來外界好奇。

▲▼你發現了嗎？麵包超人在故事中從不開口吃東西。（圖／翻攝自推特／麵包超人電影官方推特）

▲你發現了嗎？麵包超人在故事中從不開口吃東西。（圖／翻攝自推特／麵包超人電影官方推特）

據《麵包超人》官方網站的角色介紹，麵包超人是所有人的英雄，只要有人肚子餓或是遇上困難，不管在哪都會前去幫忙。他見到有人肚子餓，更不惜將自己的臉撕下一塊，分給對方吃，這也成為漫畫中最經典的一幕，但是自己卻從來沒有吃過東西，也沒有在故事中喊過一句「我開動啦」的台詞。

請繼續往下閱讀...

▲▼麵包超人「不吃東西」原因曝光。（圖／翻攝自日網）

▲麵包超人只要遇到有人肚子餓，不惜把臉撕下一塊給對方吃。（圖／翻攝自日網）

資深女星戶田惠子同時是「麵包超人」的專屬配音員，近日受訪時證實此事，「其他的角色都會吃，但是麵包超人只會站在旁邊笑著守護大家而已。」她認為麵包超人雖然不是神，但仍是獨一無二的存在，「吃東西這種行為有『世俗』的一面，對麵包超人來說是不會這樣的。」

▲▼戶田惠子是麵包超人幕後配音，親吐2大幕後真相。（圖／翻攝自部落格／戶田惠子）

▲戶田惠子是麵包超人專屬配音，親吐2大幕後真相。（圖／翻攝自部落格／戶田惠子）

▲▼麵包超人「不吃東西」原因曝光。（圖／翻攝自日網）

▲戶田惠子表示，麵包超人不吃東西，只會站在一旁笑著守護其他角色。（圖／翻攝自日網）

《麵包超人》第一集故事中，麵包超人拯救了果醬爺爺，「我的胸口現在熱熱的，幫助人之後胸膛就會這樣溫暖嗎？」他從此展開救人的旅程，就算知道把臉撕下分給別人吃，自己的力量也會漸漸削弱，還是為了大家堅持做下去，被視為終極的自我犧牲精神，戶田惠子認為，這樣的角色設定是非常了不起的。

▲▼麵包超人「不吃東西」原因曝光。（圖／翻攝自日網）

▲麵包超人救了果醬爺爺，體會到救人時胸口發熱。（圖／翻攝自日網）

日本人對於紅豆餡料相當講究，更會分成「紅豆餡」、「紅豆泥」的兩派愛好者，那麼「麵包超人」是屬於紅豆餡麵包？還是紅豆泥麵包呢？戶田惠子表示，每次出席活動總會被孩子問起這個問題，後來詢問了漫畫創作者柳瀨嵩，才得知是「紅豆餡」。訪問曝光後掀起日網熱烈迴響，網友覺得「麵包超人就像神一樣吧」、「麵包超人太厲害了」、「這個訪問我看到哭」、「愛就是自我犧牲」、「長大後研究《麵包超人》才發現所有設定都是有意義的。」

▲▼麵包超人「不吃東西」原因曝光。（圖／翻攝自日網）

▲作者曾告訴戶田惠子，麵包超人是紅豆餡。（圖／翻攝自日網）

瑪麗亞凱莉飆海豚音震爆瓶蓋！　「用巨乳、踢到人」各種超歪開瓶抵加

推薦閱讀

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆

15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

阿翔停工後節目福利超好！　「4女星晃渾圓雪球」…網眼尖抓到：他手碰到胸

阿翔停工後節目福利超好！　「4女星晃渾圓雪球」…網眼尖抓到：他手碰到胸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

快訊／傑尼斯創辦人強尼喜多川病逝！　享壽87歲

快訊／傑尼斯創辦人強尼喜多川病逝！　享壽87歲

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

阿翔停工後節目福利超好！　「4女星晃渾圓雪球」…網眼尖抓到：他手碰到胸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

麵包超人

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 房思瑜穿性感比基尼！　一轉身「飽滿W蜜桃臀」入鏡辣翻
  2. 「夷陵老祖」霸氣上線！肖戰神還原《陳情令》大戰帥炸女心
  3. 麵包超人為什麼從不吃東西？　爆紅31年…幕後聲優親吐2大真相！
  4. BY2私下「和選手Battle尬舞」畫面曝光！網跪了：起雞皮疙瘩
  5. 林柏宏：想追求家的安定感！　挑選另一半「以媽媽為標準」
  6. 古天樂被瘋傳結婚「娶25年好友宣萱」！　經紀人出面給答案
  7. 《緝魔》開場2分40秒一鏡到底　莊凱勛花一整天拍攝
  8. 15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆
  9. 傑尼斯社長中風逝…木村拓哉強忍22天首發聲！　「您一直堅持領跑到現在」
  10. 游否希手機儲存「一排女網友裸露照」　一放大…解婕翎驚嚇跳開：這不行！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366