麵包超人為什麼從不吃東西？　爆紅31年…幕後聲優親吐2大真相！

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《麵包超人》爆紅31年，主角「麵包超人」正義形象深植人心，只要遇到誰有困難或肚子餓，連自己的臉都可以撕下來給對方吃。但是故事中所有角色都吃過東西，只有麵包超人沒有吃東西的畫面，引來外界好奇。

▲你發現了嗎？麵包超人在故事中從不開口吃東西。（圖／翻攝自推特／麵包超人電影官方推特）

據《麵包超人》官方網站的角色介紹，麵包超人是所有人的英雄，只要有人肚子餓或是遇上困難，不管在哪都會前去幫忙。他見到有人肚子餓，更不惜將自己的臉撕下一塊，分給對方吃，這也成為漫畫中最經典的一幕，但是自己卻從來沒有吃過東西，也沒有在故事中喊過一句「我開動啦」的台詞。

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▲麵包超人只要遇到有人肚子餓，不惜把臉撕下一塊給對方吃。（圖／翻攝自日網）

資深女星戶田惠子同時是「麵包超人」的專屬配音員，近日受訪時證實此事，「其他的角色都會吃，但是麵包超人只會站在旁邊笑著守護大家而已。」她認為麵包超人雖然不是神，但仍是獨一無二的存在，「吃東西這種行為有『世俗』的一面，對麵包超人來說是不會這樣的。」

▲戶田惠子是麵包超人專屬配音，親吐2大幕後真相。（圖／翻攝自部落格／戶田惠子）

▲戶田惠子表示，麵包超人不吃東西，只會站在一旁笑著守護其他角色。（圖／翻攝自日網）

《麵包超人》第一集故事中，麵包超人拯救了果醬爺爺，「我的胸口現在熱熱的，幫助人之後胸膛就會這樣溫暖嗎？」他從此展開救人的旅程，就算知道把臉撕下分給別人吃，自己的力量也會漸漸削弱，還是為了大家堅持做下去，被視為終極的自我犧牲精神，戶田惠子認為，這樣的角色設定是非常了不起的。

▲麵包超人救了果醬爺爺，體會到救人時胸口發熱。（圖／翻攝自日網）

日本人對於紅豆餡料相當講究，更會分成「紅豆餡」、「紅豆泥」的兩派愛好者，那麼「麵包超人」是屬於紅豆餡麵包？還是紅豆泥麵包呢？戶田惠子表示，每次出席活動總會被孩子問起這個問題，後來詢問了漫畫創作者柳瀨嵩，才得知是「紅豆餡」。訪問曝光後掀起日網熱烈迴響，網友覺得「麵包超人就像神一樣吧」、「麵包超人太厲害了」、「這個訪問我看到哭」、「愛就是自我犧牲」、「長大後研究《麵包超人》才發現所有設定都是有意義的。」

▲作者曾告訴戶田惠子，麵包超人是紅豆餡。（圖／翻攝自日網）