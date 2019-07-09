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《食尚》阿松兒4歲才認識爸　曝老婆憂鬱淚崩「我很後悔」

記者許逸群／台北報導

「OS桑」阿松（紀竣崴）帶著9歲兒紀昀希主持公視《出發騎幻島》，父子倆一同騎單車環島，當受邀主持親子節目時，阿松在徵詢老婆跟兒子的意願後，立刻答應邀約。他坦言，「兒子4歲開始認識爸爸，我以前每年1百多天在國外，天黑很晚才回家，小孩上課我還沒起床，錯過很多個第一次。」

▲▼公視全新親子節目《出發騎幻島》阿松VS兒子。（圖／記者屠惠剛攝）

▲阿松與兒子主持公視親子節目《出發騎幻島》。（圖／記者屠惠剛攝）

轉當藝人之前，阿松擔任《食尚玩家》的OS桑，他坦言「蠻後悔的」，因為工作的關係錯過許多兒女的第一次。他至今仍記得，在小女兒約1歲時，某天老婆在客廳突然哭了起來，因產後憂鬱加上他長時間不在家導致壓力過大，「我真的對不起、真的很難過，我帶給人家歡樂，卻顧不了自己老婆的心情。」

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▲▼公視全新親子節目《出發騎幻島》阿松VS兒子。（圖／記者屠惠剛攝）

▲阿松與兒子感情相當好。（圖／記者屠惠剛攝）

此後，阿松向老婆允諾離開幕後的工作，轉當藝人即不用全天候被公司綁住。阿松表示，女兒2歲時還叫他媽媽，「因為她的生活裡沒有爸爸」。阿松坦言：「我最對不起他（指兒子），也很對不起太太，對太太很愧疚，錯過他們（兒女）的各種成長。」因此，當他受邀帶兒子主持親子節目時，他二話不說答應。

藉由這次錄影，阿松與兒子的感情變得更濃密，每次錄影後在民宿的休息時間，就是父子倆的甜蜜時光。阿松笑說，由於騎單車耗體力，父子倆泡澡後會互相按摩，也很慶幸兒子參與錄影與團隊相處融洽，兒子更笑說：「我長大以後也要當藝人，因為我想要上電視，很好玩！」童言童語逗得老爸阿松大笑。

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阿松, 出發騎幻島

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