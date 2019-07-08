周湯豪MV登發燒影片冠軍！　推翻「歌詞聽不懂」規則

記者關韶文／台北報導

歌手周湯豪推出新歌《i GO》，MV推出當天，雖然遇上FB、IG大當機，但《i GO》現象如大火般快速延燒，以難得一見的mumble rap（模糊饒舌）曲風席捲華語樂壇，不但在短短兩天內MV點擊破百萬，榮登YouTube發燒影片音樂類冠軍！

《i GO》不但是有史以來第一首稱霸華語歌榜的mumble rap冠軍曲，它還首開先例，將mumble rap風潮成功帶進華語主流音樂市場！周湯豪表示：「謝謝大家的支持！以前根本沒想過一首Mumble可以在華語的排行榜上第一！這樣的歌根本是在衝撞市場，對我原本的形象、粉絲聽眾也是很大的挑戰！我相信這將會為華語音樂市場打開一扇大門！」

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▲▼周湯豪新歌拿下6冠王。（圖／索尼提供）

周湯豪坦承，做自己想做的音樂卻與主流市場背道而馳，是一件吃力不討好的事，而且需要很大的勇氣。如今《i GO》捷報頻傳，象徵著全新音樂時代的來臨，同時也為華語音樂立下新的里程碑。

《i GO》強勢登上實體銷售及數位串流6冠王，其實在推出這首歌以前，周湯豪給自己很大的壓力，他說：「這首歌推翻了很多規則，以前歌詞聽不懂是不被允許的，也不可能有這樣的曲風，但我就是想要打破這一切！」