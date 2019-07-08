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警員因公殉職！　祈錦鈅：應給予警察更多的尊敬

▲▼祈錦鈅。（圖／固力狗提供）

▲祈錦鈅擔任反毒大使。（圖／固力狗提供）

記者關韶文／台北報導

藝人祈錦鈅受邀新北市政府警察局青春專案反毒宣導，擔任反毒大使出席淡水捷運站廣場演唱五首歌曲，小鈅開心表示，「這次擔任反毒大使覺得是很有意義的工作，其實一直很想做一個有影響力的人，為大家做一些什麼，現在社會上有許多毒品氾濫，影響了許多家庭與青少年的人生，所以希望透過這次的活動，能夠引起大家注意並防範於未然。」

因為當反毒大使的關係，祈錦鈅日前拍了一系列宣導照片，穿上警察制服的照片被上傳報廢公社引起上萬人按讚，直說警察長這樣應該大家都想被抓，得到很大的迴響。連一起拍宣導照片的比利時狼犬緝毒爆破犬警官小淘，都趁拍照想舌吻「國民女友」當場被抓包。

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▲▼祈錦鈅。（圖／固力狗提供）

▲▼祈錦鈅穿上警察制服被網友讚爆。（圖／固力狗提供）

▲▼祈錦鈅。（圖／固力狗提供）

小鈅說：「因為上傳警察宣導的照片 ，網友留言說我白天當警察晚上做音樂好辛苦！然後有好多人以為我真的是警察，大概是穿上警察服沒有違和感。從小覺得警察很帥，但後來看了很多警察電影覺得警察很辛苦，但當警察的家人更辛苦，因為常要擔心自己的家人工作會有危險。」

尤其是日前有警員因公殉職的新聞特別有感而發，小鈅說：「警員的執勤常常都伴隨著危險，他們需要去接觸及處理許多很有問題的社會人士，值班又是沒日沒夜的守護著人民，已經很辛苦了，這次遇到意外的員警年齡與我相仿，覺得他一定是很努力很努力當上警察的，沒想到遇到這樣的事情，真是非常難過，希望大家以後看到警察都可以跟他們說聲辛苦了，因為在我們看不到的地方有他們默默努力的付出，維護治安，所以對於警察大人們，我們應該多給予更多的尊敬。」

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