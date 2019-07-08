眾量級Andy教拍網美照！　1招拉出「神級長腿」…下秒慘劇讓網笑瘋

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「眾量級CROWD」由情侶檔Andy、家寧組成，不只常想出各種點子互整、拍成影片，也會在個人Instagram分享趣味日常，往往逗笑粉絲。Andy近日便又PO出幾張照片，教大家如何在拍照時顯得腳長，然而拍著拍著突然發生慘劇，突如其來的發展反而讓粉絲爆笑！

▲眾量級Andy。（圖／翻攝自Andy Instagram）

Andy 7日在Instagram發出2張自拍照，詢問大家：「現在網美很競爭，每個人都在比腳長的，我這樣夠長嗎？」照片中，他坐在高腳椅的邊緣，一隻腳曲起、一隻腳筆直向鏡頭延伸，還賣力地將身體不斷往後傾，搞笑營造出腳很長的視覺效果。

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▲Andy拍長腿照。（圖／翻攝自Andy Instagram）

Andy同時附上影片教學，把腰靠在椅子的邊緣，維持一隻腳伸直的姿勢，慢慢地一直往後延伸身體，卻因為帶有輪子的椅子滑開，最後一下子跌倒在地上。粉絲看完熱烈回應「影片笑死我」、「跌倒好好笑」、「跌好跌滿」，李玉璽也調侃「教完學要去看醫生了吧」，搞笑影片獲得熱烈迴響。

▲Andy的教學影片以慘跌收場。（圖／翻攝自Andy Instagram）