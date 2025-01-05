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漫威《阿嘉莎》女星47歲老公過世！「疑家中輕生」　她崩潰證實噩耗

記者田暐瑋／綜合報導

40歲美國女星奧布瑞普拉扎（Aubrey Plaza）在漫威影集《阿嘉莎：無所不在》飾演「死神」，在影集《白蓮花大飯店》的演出也廣為人知。她與導演兼編劇的丈夫傑夫拜納（Jeff Baena）感情深厚，5日卻傳出噩耗，老公3日被助理發現死於洛杉磯家中，警方到場後確認他已身亡，享年47歲。

奧布瑞普拉扎和老公交往10年後，於2021年結婚，然而，男方於當地時間3日被助理發現在洛杉磯的家中不省人事，警方到場後確認他已身亡，享年47歲，初步研判是輕生，具體死因尚待法醫進一步調查。經紀人發出聲明，證實傑夫拜納離世，並請外界尊重家屬隱私，「家屬對他的去世感到萬分悲慟，在這個困難時期請保護家人隱私。」

▲奧布瑞普拉扎老公過世。（圖／翻攝自奧布瑞普拉扎IG）

▲奧布瑞普拉扎老公過世。（圖／翻攝自奧布瑞普拉扎IG）

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傑夫拜納是一位才華橫溢的導演與編劇，曾執導恐怖喜劇《殭屍哪有這麼正》（Life After Beth），由妻子奧布瑞普拉扎主演，也曾撰寫《Joshy》以及與大衛歐羅素（David O. Russell）合作的《心靈偵探社》（I Heart Huckabees），他剛進入業界初期曾擔任《回到未來》與《阿甘正傳》導演勞勃辛密克斯（Robert Lee Zemeckis）的執行助理，後來因一次車禍傷及眼睛，轉向編劇之路。

奧布瑞普拉扎多次形容老公是一位「製造更多麻煩」的創意導演，對於丈夫的驟逝，奧布瑞普拉扎至今未公開回應，她的最後一則IG貼文仍停留在去年底，原定於1月5日出席金球獎頒獎典禮的行程也可能因此取消。

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