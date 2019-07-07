林星潼裸泳PO照…一看水下「蜜桃臀曝光」！　被房務人員撞見

記者李湘文／綜合報導

女團「Twinko」成員林星潼（Tani）近期前往泰國度假，享受悠閒生活的同時，也大方分享各色各樣的泳裝照，放送福利給粉絲。她6日甚至直接PO出裸泳照，在鏡頭前坦然裸露整片美背，還自爆被來打掃的房務人員看到，一句話讓粉絲都激動起來了！

▲林星潼到泰國度假。（圖／翻攝自林星潼Instagram）

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林星潼日前剛在北京開拍新戲，但仍不忘把握幾天空檔出去玩，非常有行動力地訂了機票，直接飛到泰國蘇美島度假。因為房間裡就有游泳池，她每天開心下水游泳，還PO出各種比基尼辣照，大方展現健身練成的好身材，不管是小蠻腰、修長美腿還是蜜桃臀，在在讓粉絲大呼犯規。

▲林星潼放送好身材。（圖／翻攝自林星潼Instagram）

沒想到，林星潼6日PO出更性感的照片，直接什麼都不穿，在鏡頭前裸露整片美背，藏在水下的臀部曲線也若隱若現。她悠閒地拿酒杯泡在泳池裡，自爆裸泳中，回歸最原始的自己，「在這被房務打掃看到都覺得無所謂的心靈自在真的很美好。」雖然如此，她還是幽默提醒大家：「不要叫我轉過來。」

▲林星潼裸泳。（圖／翻攝自林星潼Instagram）

林星潼平時認真健身，因而練出緊實的好身材，平時也喜歡到世界各地旅行、接觸海洋，日前才發文感慨：「It's my life，食物、咖啡、紅酒、潛水、海洋、健身還有愛。」在工作之餘也非常會享受生活。